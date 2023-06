Radlausflug schweißt zusammen

Seit über 70 Jahren durch dick und dünn: Eine wahre Buchloer Männerfreundschaft

Sie gehen seit über 70 Jahren durch dick und dünn: Herbert Asner, Hans Pokorny, Ernst Tremel und Wolfgang Winkler (v.li.). © Stefan Günter

Buchloe – Als die Fußball-Legende Franz Beckenbauer 1966 den Song „Gute Freunde kann niemand trennen“ sang, konnten zu diesem Zeitpunkt vier junge Männer nicht wissen, dass sich künftig eine wahre Männerfreundschaft entwickeln würde. Über 70 Jahre gehen Herbert ­Asner, Ernst Tremel, Hans Pokorny und Wolfgang Winkler nun schon durch dick und dünn.

Mindestens einmal im Monat kommen sie zusammen. Dann ist stets das Buchloer Café Morizz Schauplatz für diese Zusammenkunft der vier Freunde, die bis auf ­Herbert Asner alle noch in der Gennachstadt wohnen. Asner hat seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile in Türkheim. Rund 45 Jahre war er Schiedsrichter und dadurch Vereinsmitglied beim BSK Olympia Neugablonz, in der Schmuckstadt hat Asner ebenfalls gearbeitet. Auch Ernst Tremel hat sich dem Fußball verschrieben, wenn auch damals als Platzwart beim FC Buchloe. Er gehörte auch dem Veteranen- und Fischerverein sowie dem Radlerverein in Buchloe an. Hans Pokorny ist ein Flüchtlingskind, geboren im März 1945. Einen Monat zuvor fiel sein Vater im Krieg. Pokorny ist übrigens leidenschaftlicher Wanderer und Mitglied im Verein „Gestiefelter Kater“ in Buchloe-Honsolgen.



Und Wolfgang Winkler? In seiner Jugendzeit kickte er für den FC Buchloe. Auch er arbeitete wie Herbert Asner in Neugablonz. Etwa 30 Jahre lang gehörte Winkler zur Fußballbetriebsmannschaft. „Dort habe ich im Tor gestanden, weil es mit dem Knie gesundheitlich nicht mehr funktionierte“, erzählt er. Doch seine große Leidenschaft ist das Fahrradfahren, auch wenn er altersbedingt aufs E-Bike umschwenken musste. Bis zu 5.000 Kilometer im Jahr ist er unterwegs. Diese Leidenschaft hat er seit drei Jahren. Dieses Jahr stand die Bodensee-Königsee-Rundfahrt auf dem Programm. Daheim lässt der 77-Jährige mit Gymnastik auch nicht locker. Hier stehen ein Trimmer, ein Laufrad und ein Stepper parat.

Radlausflug schweißt zusammen

In den 1950er Jahren traf das Quartett in der Schulzeit erstmals aufeinander. Der erste gemeinsame Ausflug brachte sie mit dem Fahrrad von Buchloe an den Ammersee. „Wir haben hier drei Tage in Scheunen übernachtet“, erzählen sie. 1962 gab es eine Wanderung auf den Feldberg und eine Bootsfahrt auf dem Titisee. Ihre gemeinsamen Reisen führten sie beispielsweise noch an den Bodensee, nach Passau, Wien, Ungarn und in den Bayerischen Wald. Es entwickelte sich eine intensive Freundschaft, die bis heute anhält. „Das Geheimnis ist, dass wir uns von Anfang an gut verstanden haben und eben die gleichen Interessen hatten“, erzählt Ernst Tremel. Auch heute noch verbringen sie einmal im Jahr einen gemeinsamen Urlaub.



Und auch ihre Frauen binden die rüstigen Herren mit ein. Zum 60- und 70-jährigen Freundschaftsjubiläum erstellten sie nicht nur Postkarten, sondern auch eine Video-CD, die tolle und unvergessliche Momente zeigt.



Wenn die Herren in Buchloe zusammenkommen, geht es darum, sich auszutauschen und über aktuelle Themen zu sprechen. Auch vor harten und kontroversen Auseinandersetzungen und ernsten Diskussionen macht die Männerrunde nicht Halt. Zur Coronazeit wurde ihre Freundschaft übrigens nicht auf die Probe gestellt. „Wir haben uns per Video angerufen und auch sonst viel telefoniert, als wir uns nicht treffen durften. Das hat uns nicht gestört“, so Ernst Tremel. Bei ihren Treffen wird stets ein Sparschwein aufgestellt. Da kommt dann des Öfteren der eine oder andere Schein hinein, wenn einer bei Themen übers Ziel hinausschießt oder etwas anspricht, das auf einer „schwarzen Liste“ steht.



So oder so haben die vier viel zusammen erlebt. Dass sie sich nach über 70 Jahren Freundschaft noch immer viel zu sagen haben, zeigt, dass an den Liedzeilen von Franz Beckenbauers „Gute Freunde kann niemand trennen“ etwas Wahres dran ist: „Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können: Füreinander da zu sein.“