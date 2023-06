Polizei ertappt Einbrecher in Irsee

Von: Felix Gattinger

Teilen

Insgesamt elf Einbrüche werden den beiden Tatverdächtigen zur Last gelegt. Jetzt sind die beiden schweren Jungs in U-Haft. © aa-w/PantherMedia

Irsee – „Zwei dicke Fische“ waren es, die am vergangenen Wochenende einer Ermittlungsgruppe bestehend aus Memminger und Kaufbeurer Kriminalbeamten ins Netz gegangen ist. Insgesamt elf Einbrüche sollen die beiden schon begangen haben. Die Bürger der Region können aufatmen, denn jetzt sind sie in Haft.

Die Beweislage ist erdrückend, denn die zwei Männer (36 und 47 Jahre alt) wurden von den Beamten auf frischer Tat ertappt, als in der Gemeinde Irsee über ein aufgebohrtes Fenster in ein zum Tatzeitpunkt nicht bewohntes Einfamilienhaus eingedrungen waren und dort nach Bargeld und Schmuck suchten. Die Ermittler hatten die beiden schon seit Februar im Visier; jetzt schnappte die Falle zu.

Zusätzlich zu dieser Tat stehen die beiden Einbrecher im Verdacht, zehn weitere Einbrüche in Wohnhäuser und gewerbliche Objekte in den Landkreisen Unterallgäu, Ostallgäu sowie in Kaufbeuren verübt zu haben, bei denen sie nach Polizeiangaben Schmuck, Bargeld und hochwertige Sportgeräte im Wert von geschätzt 60.000 Euro erbeutet hatten. Allein der Sachschaden, den die beiden im Zuge ihrer Taten verursacht haben, dürfte sich auf 20.000 Euro beziffern, so die Polizei.

Nach der Festnahme stellten die Beamten bei einer Wohnungsdurchsuchung des 36-jährigen Tatverdächtigen noch ein halbes Kilo Kokain sicher.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen wurden die beiden „Schweren Jungs“ am Montag einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt, der in beiden Fällen Untersuchungshaft anordnete. Keiner der beiden hat sich bislang zu den Tatvorwürfen geäußert, die Ermittlungen dauern an.