Sexueller Angriff auf 19-Jährige: Polizei fahndet nach Lkw-Fahrer

Tritt zwischen die Beine: Glücklicherweise konnte sich die 19-Jährige aus eigener Kraft retten. Die Kaufbeurer Kripo fahndet nach dem Täter. © Jens Büttner

Obergünzburg/Ostallgäu – In einem Fall von gewalttätiger sexueller Belästigung, die sich gestern (Dienstag, 20 Juni) in den Morgenstunden ereignet hat, sucht die Kaufbeurer Kriminalpolizei nach Zeugen. Gesucht wird nach einem Lkw-Fahrer, der dringend tatverdächtig ist.

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Dienstags wurde eine 19-jährige Frau auf einem Parkplatz zwischen den Ortschaften Obergünzburg und Ronsberg, von einem Mann sexuell bedrängt.

Der Unbekannte trat von hinten an die junge Frau heran und verdeckte ihr mit einer Hand das Gesicht. Mit der anderen Hand berührte er die Frau unsittlich. Als die junge Frau sich heftig zur Wehr setze, ließ der Gewalttäter zunächst von ihr ab. Als er dann aber erneut auf sie los ging, landete die junge Frau einen Tritt in seinen Unterleib und konnte so die Flucht ergreifen.

Von ihrem Arbeitsplatz aus verständigte die 19-Jährige dann die Polizei Kaufbeuren. Dort gab sie an, dass es sich bei dem Täter um einen Lkw-Fahrer gehandelt habe, der seinen Sattelzug auf besagtem Parkplatz abgestellt hatte.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: 180 Zentimeter groß, stämmige Statur, Drei-Tage-Bart, deutscher Staatsangehöriger und etwa 30 Jahre alt. Zum Tatzeitpunkt trug er ein graues T-Shirt, eine blaue Jacke und eine schwarze Jogginghose.

Bei dem sexuellen Angriff zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu.

Diese Fragen stellt die Polizei an die Bevölkerung Wer kann Angaben zum Täter machen? Wer hat den Mann gesehen oder kennt ihn möglicherweise sogar?

Wer kann Angaben zu dem geparkten Lkw mit Anhänger machen, das Fahrzeug beschreiben oder hat sogar das Kennzeichen notiert?

Möglicherweise war das Gespann bereits am Montagabend, 19. Juni, dort über Nacht abgestellt worden.

Hinweise erbittet die Polizei in Kaufbeuren unter Tel. 08341/933-0.