Sicherer durch die Online-Welt: „Digitale Engel“ in Marktoberdorf

Von: Leonie Stoll

Teilen

Antworten auf Online-Fragen: Auch in Kaufbeuren klärte der „digitale Engel“ letzte Woche zur Internet-Welt auf. © Foto: Franke

Marktoberdorf – Senioren fit zu machen für die digitale Welt, das hat sich „Deutschland sicher im Netz e.V.“ auf die Fahne geschrieben. Fürs Coaching vor Ort schickt der Verein „digitale Engel“ in Städte und Gemeinden – so auch kürzlich nach Kaufbeuren und Marktoberdorf.

Am Freitag vergangener Woche beantwortete Johannes Diller, Referent der „digitalen Engel“, am Marktoberdorfer Rathaus-Vorplatz zwei Stunden lang Fragen zur digitalen Welt. Die Veranstaltung in Kooperation mit dem Haus der Begegnung richtete sich insbesondere an ältere Menschen, die ungeübt im Umgang mit digitalen Hilfsmitteln sind. Ziel des Workshops war deshalb die Vertiefung von Online-Kenntnissen. Die „digitalen Engel“ wollen eigenen Angaben zufolge zur sicheren Nutzung neuer Medien anleiten und Ängste vor Fehlern und Betrug nehmen.



Auch regionale Partner waren vor Ort, um sich zu vernetzen und Angebote vorzustellen. Die vhs Ostallgäu Mitte und die Stadtbücherei Marktoberdorf veranstalteten eine „digitale Sprechstunde“ und das BRK Ostallgäu war mit „digitalen Helfern“ vertreten. Vor Ort anzutreffen waren auch Zweiter Bürgermeister Wolfgang Hannig und die Behindertenbeauftragte der Stadt Marktoberdorf, Waltraud Joa.



Welche Bedeutung die Veranstaltung hat und wie die Nachhilfestunden zur digitalen Welt in Marktoberdorf ankamen, dazu sprach der Kreisbote mit Loredana Murgia von der offenen Behindertenarbeit des BRK-Kreisverband Ostallgäu, die das Event mitveranstaltete. Sie zeigte sich zufrieden mit den hohen Besucherzahlen (trotz schlechten Wetters). Am häufigsten seien Fragen zu Messenger-Diensten, Online-Banking und Risiken im Netz gestellt worden, berichtet Murgia.



Viele Besucher gaben außerdem an, sich von der Digitalisierung abgehängt und mit dem Thema allein gelassen zu fühlen. „Ich fühle mich mit 69 Jahren fit, merke aber, dass sich so viel so schnell ändert. Ich weiß nicht, wie lange ich da noch mitkomme“, zitiert die Mitorganisatorin einen Teilnehmer der Veranstaltung.



Sich vollkommen um Smartphone und PC drücken, wird bekanntermaßen immer schwieriger: Ein gewisses Level an digitalem Know-how werde immer notwendiger, da zahlreiche Angebote und Dienstleistungen wie beispielsweise das „Deutschland-Ticket“ fast ausschließlich digital zu nutzen sind bzw. Smartphone und E-Mail-Adresse voraussetzen, erklärt Murgia.



Sie betont ferner, dass das Online-Banking als günstigere Alternative zum Schalter vielen noch fremd sei. Ihr Fazit: „Ältere Menschen sind auf andere angewiesen, die ihnen im digitalen Chaos Klarheit verschaffen und eine Teilhabe ermöglichen.“



Deshalb gibt es Projekte wie den „digitalen Engel“. Ein erneuter Besuch in Marktoberdorf ist vorerst aber nicht geplant. Auf der Info- und Weiterbildungsplattform www.digitaler-engel.org sind Erklärvideos zu Digitalisierungsthemen zu finden. Für Hilfesuchende bietet auch das Haus der Begegnung jeden Monat kostenfrei einen PC-Treff. „Die Anbieter haben für Marktoberdorf gute Angebote für ältere Menschen und Interessierte geschaffen“, so Murgia.