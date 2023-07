Polizeipräsidentin: Kaufbeuren – eine der sichersten kreisfreien Städte

Teilen

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner (Mitte) und Oberbürgermeister Stefan Bosse (2. v. li.) beim Sicherheitsgespräch mit Vertretern von Stadtverwaltung und Polizei. © PP Schwaben Süd/West

Kaufbeuren – In der Stadt Kaufbeuren lebt es sich sicher – zu diesem Fazit kamen Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner und Oberbürgermeister Stefan Bosse vor kurzem beim jährlichen Sicherheitsgespräch im Rathaus Kaufbeuren. Neben den Behördenleitungen nahmen auch Vertreterinnen und Vertreter der beiden ortsansässigen Polizeidienststellen sowie die zuständigen Referats- und Abteilungsleitungen der Kommunalverwaltung zum Informations- und Erfahrungsaustausch teil.

Mit Blick auf die Polizeiliche Kriminalstatistik, so der einhellige Tenor, lässt sich festhalten, dass die Anzahl der Straftaten mit 2.178 auf dem zweitniedrigsten Wert der letzten zehn Jahre liegt. Ergänzt durch eine Aufklärungsquote von 73,2 Prozent, die damit deutlich über dem bayerischen Durchschnitt (67,7 Prozent) liegt, lässt sich die gute Sicherheitslage objektiv belegen.

„Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kaufbeuren leben in einer der sichersten kreisfreien Städte Bayerns“, so die Polizeipräsidentin. Oberbürgermeister Stefan Bosse ergänzte: „Die anhaltend positive Entwicklung der Kriminalstatistik ist ein Aushängeschild für die Stadt. Daher danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizeiinspektion und Kriminalpolizeistation Kaufbeuren im Namen aller Bürgerinnen und Bürger für ihre ausgezeichnete Arbeit.“

Verkehr im grünen Bereich

Auch die Verkehrsstatistik war Gegenstand des Sicherheitsgespräches. Mit 1.115 Unfällen liegt dieser Wert erfreulicherweise merklich unter dem Niveau vor Corona (1.305). Auch die sich verändernde Form der Mobilität infolge von Pedelecs fand ihren Niederschlag in der Unfallstatistik. Speziell im Segment der verletzten Pedelec-Fahrer musste eine spürbare Steigerung im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden.

Kopfloser Umgang mit Pornographischen Inhalten und Cyberbetrug

Sorge bereiten der Polizeipräsidentin allerdings der nach wie vor starke Anstieg der Verbreitung kinderpornographischer Schriften, welchem regelmäßig der unreflektierte Umgang mit entsprechenden Inhalten durch Jugendliche zugrunde liegt. Hier ist in erster Linie Prävention das Mittel der Wahl. Ein weiterhin großes Anliegen der Polizei ist die Bekämpfung des Callcenter-Betrugs, der immer wieder zu hohen Vermögensschäden führt und die Bürgerinnen und Bürger um ihr Erspartes bringt.

Ukrainekrieg, Sicherheit, Flüchtlingsunterbringung

Eher am Rande kam man auch auf die Sicherheitslage im Zusammenhang mit dem Russland-Ukraine-Krieg sowie die Unterbringung von Geflüchteten zu sprechen. Sowohl die Stadt Kaufbeuren als auch die Polizei waren sich darüber einig, dass die Herausforderungen in beiden Bereichen derzeit gut zu bewältigen sind, vor allem auch durch den engen Austausch der beiden Behörden untereinander. Natürlich, so die einhellige Meinung, würden im Austausch grundsätzlich nach immer Möglichkeiten der Verbesserung gesucht, derzeit gebe es hier aber keinen nennenswerten Optimierungsbedarf.