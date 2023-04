Für belebte Kaufbeurer Innenstadt: Ein Baustein nach dem anderen

Seit 1. April darf im S-Parkhaus Süd samstags kostenlos geparkt werden. Auf einen positiven Effekt für die Altstadt hoffen (v. li.) Guido Zeller (Aktionsgemeinschaft), OB Stefan Bosse, Angelo Picierro (Vorstandsmitglied Kreis- und Stadtsparkasse) und Simone Page (Aktionsgemeinschaft). © Tobisch

Kaufbeuren – Radeln in der Fußgängerzone, chillen auf den neuen Sitzinseln und kostenloses Parken in zwei Parkhäusern: Die Stadt Kaufbeuren unternimmt derzeit einiges, um ihre Innenstadt zu beleben und für mehr Aufenthaltsqualität zu sorgen. Das machte auch Oberbürgermeister Stefan Bosse am Rande eines Orts­termins zum Gratisparken deutlich.

„Ich bin mir sicher, dass das Angebot von vielen Besucherinnen und Besuchern angenommen und zu einer Belebung der Altstadt beitragen wird. Mein Tipp ist, das kostenlose Parken mit einem Besuch auf unserem Brunchmarkt oder einem kostenlosen Besuch im Stadtmuseum zu verbinden“, sagte der OB beim Termin am S-Parkhaus Süd. Dort und im Parkhaus am Kunsthaus kann seit April an jedem Samstag von 8 bis 20 Uhr kostenfrei geparkt werden (der Kreisbote berichtete). Die Stadt Kauf­beuren hat hierzu mit der Sparkasse, die nach Aussagen des Vorstands auf eine „Belebung von Einzelhandel und Gastronomie“ hofft, eine Kooperation geschlossen.

Wie es zum Start am 1. April gelaufen ist? Tanja Igerl, zuständig für die Wirtschaftsförderung bei der Stadt, spricht von „positiven Tendenzen“ und mehr Einfahrten als gewöhnlich, doch aufgrund des schlechten Wetters und des Ferienbeginns sei der Startsamstag keine gute Referenz und nicht aussagekräftig. Guido Zeller von der Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren sagte, der 1. April sei „überdurchschnittlich gut“ gelaufen, was das Geschäftstreiben angehe. Igerl setzt diesbezüglich große Hoffnungen in den bevorstehenden „einkaufsstarken“ Karsamstag.

Wichtig für eine belebte Innenstadt, so Igerl weiter, sei nun ein besseres Wetter. Dann werde auch das neue Angebot der Spiel- und Sitzinseln gut angenommen, ist sie sich sicher. Erste Bestätigungen zu den neuen City-Möbeln habe die Stadt bereits bekommen. „Am Marktdonnerstag wurden die Sitzinseln von den Besuchern schon gut angenommen“, berichtet Igerl. Zuletzt wurden auch noch Bäumchen eingepflanzt.

Damit hat die Stadt zwei weitere Bausteine zur Belebung der Innenstadt aktiviert – auch diese sind (wie schon das Radeln in der Fußgängerzone, das jederzeit beendet werden könnte) allerdings temporär: Wie berichtet, sind die neuen Sitzelemente in Naturholz-Optik vorerst bis zum Tänzelfest aufgestellt, dann will die Stadt ein erstes Zwischenfazit ziehen und gegebenenfalls Änderungen an der Platzierung vornehmen. Das Gratisparken am Samstag läuft Stand jetzt für ein Jahr bis 31. März 2024.

So komme die Stadt Baustein für Baustein dem Ziel einer belebten Innenstadt näher, erklärte OB Stefan Bosse.