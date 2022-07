Musik-Festival zieht jede Menge Besucher nach Neugablonz

Von: Mahi Kola

„Das Beste ist noch nicht vorbei“, verspricht die Münchner Musikerin Fiva bei ihrem großartigen Auftritt in Neugablonz. © Kola

Kaufbeuren-Neugablonz – Hunderte von Besucher zog es am vergangenen Wochenende auf den Bürgerplatz in Neugablonz, wo unter dem Motto „All Female“ das Sound am Markt-Festival mit hochkarätigen Künstlern stattfand. War die Stimmung trotz ungemütlicher Wetterverhältnisse schon am Freitagabend gut, drehten Bands und Besucher am sonnigen Samstag erst richtig auf.

DJ Catchée heizte den Leuten hoch oben auf dem Dach eines US-Highschool-Busses ein, Aisha Vibes versorgte die Zuhörer mit souligen Hip-Hop Beats, und spätestens beim Hauptact des Abends, Mola, die das Publikum mit ihren großen Popsongs ansteckten, zog es die Menschen vor die Bühne: Sängerin Isabella Streifeneder, die von der Stimmung auf dem Neugablonzer Festival begeistert war, mischte sich kurzerhand unters Feiervolk. Viele machten es sich auch auf den Bierbänken und den Liegestühlen in der Loungeecke gemütlich. Am Samstag machte die Münchner Band Amélie//23 Karat, bekannt durch den Heimatsound-Wettbewerb von Bayern 2, den Auftakt.



Zeitgemäße Popmusik mit catchigem Sound, der aus „50 Prozent Mainstream und 50 Prozent Indie“ besteht, brachte die Osnabrücker Band Mele auf die Bühne: Die junge Sängerin, die sich selbst als die deutsche Justin Bieber bezeichnet, sorgte mit ihren ehrlichen Texten für gute Laune beim Publikum.



Die Besucher des Festivals feierten in ausgelassener Atmosphäre. © Kola

Als Headlinerin hatte am Samstagabend die bekannte Musikerin und Moderatorin Nina Sonnenberg aka Fiva ihren Auftritt, die mit ihren eindrucksvollen, intelligenten wie kritischen Texten mindestens „drei Ausrufezeichen“ setzte. Während die Münchner Rapperin das anfänglich scheue Publikum überreden musste, sich vor die Bühne zu wagen und alle Hemmungen fallen zu lassen, kam im Laufe des Abends richtig Stimmung auf, die Menschen tanzten und sangen die Texte mit, und auch viele Kinder versammelten sich vor der Stage. Irgendwo zwischen „Kleinkunst“, „Keine Angst vor Legenden“ und „Du bist nicht mein Monster“ konnte Fiva das Publikum in Neugablonz ganz im Sinne von „Die Stadt gehört wieder mir“ für sich gewinnen. Die Musikerin brach an diesem Abend auch eine Lanze für all jene Künstlerinnen, deren Talent eine ebenso große Plattform verdient hätte wie die ihrer männlichen Kollegen. Umso mehr freute sie sich über das starke Statement, das Sound am Markt an diesen beiden Festivaltagen setzte.



Im Rahmen seiner 24-Stunden-Tour stattete auch Oberbürgermeister Stefan Bosse Freitagnacht den Machern des Festivals einen Besuch ab, und traf vor der Bühne auf dem Bürgerplatz spontan auf die Band Mola. Auch den Auftritt von Fiva ließ Bosse sich nicht entgehen – auf seiner facebook-Seite postete er etwas über das „super Konzert“.