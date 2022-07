Open-Air in Neugablonz: Programmänderung bei Sound am Markt

Mele kommt zu Sound am Markt 2022 nach Neugablonz. © Svenja Trierscheid

Kaufbeuren-Neugablonz – Wegen der krankheitsbedingten Absage von Antje Schomaker beim Festival Sound am Markt, kommt es zu einer Programmänderung. Das teilten die Veranstalter der städtischen Kulturabteilung soeben mit. Die Band Mele springt kurzfristig ein und wird am morgigen Samstag, 2. Juli, um 19 Uhr auf der Bühne stehen.

Die Veranstalter freuen sich eigenen Angaben zufolge sehr, dass die Band Mele so kurzfristig einspringen wird.

Authentisch uncool und die deutsche Justin Bieber, so steht´s geschrieben auf ihrem Instagram-Profil. 50 Prozent Mainstream und 50 Prozent Indie, freshe Sounds, catchige Melodien, so beschreibt Mele ihre Musik selbst. Das moderne Soundgewand gepaart mit klugen, humoristischen Texten macht die perfekte Mischung. Den Wahrheitsgehalt dieser Behauptungen überprüfen die Besucher am Samstag ab 19 Uhr am besten selbst.

Das neue Line-Up für den 2. Juli:

15 Uhr Beginn Streetfood-Markt

16 Uhr DJ Catchée

17 Uhr Amélie//23 Karat

NEU: 19 Uhr Mele

21 Uhr Fiva

Das Programm für den heutigen Freitag, 1. Juli, bleibt wie geplant.

Sound am Markt, das Open-Air-Musikfestival im Herzen Neugablonz`, das junge Bürgerfest mit Live-Musik und Streetfood. Am Bürgerplatz ist Raum für ein buntes Miteinander von Alt und Jung in fröhlicher ausgelassener Stimmung bei bester Sommerlaune. Bei der Auswahl der Bands wird stets Wert gelegt auf hohe Musikalität und deutsche Texte.

Dazu gibt es wieder Platz zum Chillen und Abtanzen, kühle Getränke und Trends aus der Streetfood-Szene.

kb