„Wir wollen die Energieeffizienz.“

Sparkasse lässt aus ehemaligem Hotel neuen Wohnraum entstehen

Von: Selma Höfer

Sparkassen-Mitarbeiterin Yvonne Unsin, Gebäudemanagement und Bauherrenvertreterin, zeigt tragende, einst hinter einer Wand verborgene alte Planken, die nun den besonderen Charme der Küche in einer der Wohnungen ausmachen. © Höfer

Kaufbeuren – Vielen Kauf­beurern ist das Gebäude in der Kaiser-Max-Straße 27 als Hotel Sonne bekannt. Die spätmittelalterlichen Gemäuer beherbergen auf insgesamt 1.000 Quadratmetern von nun an 15 Wohnungen mit zwei bis vier Zimmern und somit Wohnraum inmitten der Altstadt. Vor einigen Tagen präsentierte Vorstandsvorsitzender der Kreis- und Stadtsparkasse, Tobias Streifinger, das Ergebnis einer rund eineinhalbjährigen Bauphase und Sanierung des Objekts. Direkt im Anschluss an die Eröffnungsfeier erhielt die Lebenshilfe Ostallgäu sechs der Wohnungsschlüssel für ein integratives Wohnprojekt.

Rund 3,3 Millionen Euro investierte die Sparkasse in die Sanierung des historischen Gebäudes, sagte Streifinger. An schwierige Materie hätten sich die Planer dabei gewagt, lobte Oberbürgermeister und Verwaltungsratsvorsitzender Stefan Bosse. Das Konzept sei überzeugend. „Daumen nach oben. Es liefert, was in Kaufbeuren fehlt: bezahlbaren Wohnraum.“



Ziel und Anspruch des Finanz­instituts sei es gewesen, beim Um- und Ausbau energieeffiziente, nachhaltige und zukunfts­trächtige Lösungen zu finden, berichtete Architekt Christian Stadtmüller. „Nun kann das Gebäude wieder mit Leben gefüllt werden.“ 40 bis 94 Quadratmeter groß, haben einige Wohnungen ihre Fenster nach hinten zur Sparkassen-Passage, andere sind mit Blick auf die Kaiser-Max-Straße ausgerichtet. Der Grundriss und die Raumstruktur dieser Wohnungen weiche vom modernen Standard ab, da immer wieder Kompromisse zugunsten des Denkmalschutzes gefunden werden mussten. So sei ein Zimmer nur zwei Meter schmal, dafür 7,5 Meter lang. Die gewellten und manchmal schräg anmutenden Wände würden dem historischen Gebäude jedoch ein besonderes und angenehmes Ambiente verleihen.



Stadtpfarrer Bernhard Waltner (re.) und Pfarrer Alexander Röhm haben ihre helle Freude beim Besichtigen und Segnen der Räume. © Höfer

Durch einen Aufzug war es möglich, die Kooperation mit der Lebenshilfe einzugehen und Menschen mit Behinderung ein Zuhause im Herzen der Altstadt zu bieten, so Stadtmüller. Der Lift wurde vom Amt für Denkmalschutz genehmigt, lasse nur wegen aktueller Lieferschwierigkeiten noch ein paar Wochen auf sich warten. Der Architekt ist der Meinung, dass es in Bayern nicht viele Denkmäler gibt, die durch eine Sanierung mit einer modernen Lüftungsanlage, mit Außendämmung und einer Solaranlage versehen sind. Das Ziel der Sparkasse habe von Anfang an einen hohen Anspruch gehabt und die Aufgabe gelang, da die Mitarbeiter der Bank große Dialogbereitschaft gezeigt hatten, betonte der Architekt.



„Wir wollen die Energieeffizienz.“

Initiator und Motor des Projekts war seiner Zeit Franz Endhardt gewesen, der ehemalige Sparkassenchef. 2014 habe das Institut die Möglichkeit bekommen, die Immobilie zu erwerben. Bereits da sei klar gewesen: „Wir wollen die Energieeffizienz.“ Wohl wissend, dass es ein sehr komplexes Unterfangen sei, aus den zahlreichen Einzelzimmern des ehemaligen Hotels ganze Wohneinheiten zu kreieren. Was zusätzlich unter den Auflagen des Denkmalschutzes entsprechend vonstatten gehen musste. Umso mehr freue sich Endhardt, nun das gelungene Ergebnis zu sehen.



Bausubstanz aus dem Spätmittelalter

Viel könnte das Gebäude erzählen, wenn es sprechen könnte, sinnierte der Architekt. Im späten Mittelalter standen an seiner Statt drei Bürgerhäuser, die zusammenwuchsen. Ein verheerender Brand 1849 zerstörte viel von der Substanz. Insbesondere das Dach musste ersetzt werden. Infolge der Instandsetzungsarbeiten kam ein Anbau an der Rückseite hinzu. Schließlich wurde aus dem Haus ein Hotel, die Sonne. In den kommenden Wochen werden neue Geschichten geschrieben, wenn aus Übernachtungsgästen in einzelnen Zimmern schließlich Bewohner werden, die in den neuen, modernen Wohnungen mit Altbaucharme ihr Zuhause finden.



Ein besonderes Bauprojekt

Ganz selbstverständlich, wie Stadtmüller sagte, würden hier von nun an „Inklusion und Miteinander“ gelebt. Sein Wunsch sei, dass diese Projekt Nachahmer finde und auch in anderen Regionen und Städten energieeffiziente Sanierungen von historischen, denkmalgeschützten Objekten beginnen, um Wohnraum zu schaffen. Für Bosse ist diese Sanierung ein „Meilenstein“. Auch er hoffe, dass viele solcher Projekte folgten.



„Ich wünsche den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern dieses Hauses Frieden“, sprach Vikarin Patricia Müller. Gemeinsam mit Pfarrer Alexander Röhm und Stadtpfarrer Bernhard Waltner bat sie am Tag der Eröffnung um Gottes Segen für das Haus und die Menschen, die hier ein und ausgehen werden.