Fusion nimmt Gestalt an

Sparkasse Kaufbeuren: Solide Zahlen in einem Jahr der Umbrüche

Von: Wolfgang Becker

Die Sparkassenvorstände Angelo Picierro (li.) und ­Tobias Streifinger blicken optimistisch auf die zukünftige Fusion. © Becker

Kaufbeuren – Das Jahr 2022 der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren war von geo- und finanzpolitischen Umbrüchen geprägt. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die Auswirkungen auf die Energiepreise und damit auf die Inflation, die Lieferkettenthematik und die Nachwehen der Coronapandemie haben auch bei den Banken in der Region ihre Spuren hinterlassen. Dennoch zeigte sich Vorstandsvorsitzender Tobias Streifinger bei der Bilanzpressekonferenz zufrieden.

en Jahr als regionale Sparkasse gut behauptet“, so Streifinger. „Die steigenden Einlagen und Ausleihungen sowie unser hoher, stabiler Marktanteil zeigen dies.“ „Wir haben eine gute und stabile Entwicklung in der Region“, ergänzt Vorstand Angelo Picierro, „was auch durch das bereits zum Juli 2022 entfallene ‚Verwahrgeld‘ erreicht wurde.“ Die Zahlen belegten diese Einschätzungen deutlich.

Die Bilanzsumme stieg zwar nur leicht auf 1,85 Milliarden Euro, Einlagen und Ausleihungen sowie das Eigenkapital zeigten jedoch deutliche Zuwächse. „Mit der Zinswende der EZB 2022 wurden seit zehn Jahren erstmals wieder Zinserträge möglich“, sagte Picierro. Damit bot sich auch eine Alternative zum Wertpapiermarkt. Mit der gleichzeitigen Verteuerung der Kredite durch steigende Zinsen sahen sich alle Kunden neuen Gegebenheiten auf dem Finanzmarkt gegenüber. Während einerseits verzinste Anlagen wieder attraktiv wurden, sorgten sowohl die rasante Inflation und die steigenden Preise für eine Verschiebung der Budgets in den Privathaushalten und bestimmten das Kundenverhalten. Laut Vorstand sank das Geldvermögen nach Corona erstmals wieder.

Wertpapiermarkt

Die Anzahl der Kundendepots konnte im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent auf 9.500 erhöht werden. Damit blieb das gesamte Anlagevolumen auf den Depots mit 470 Millionen Euro insgesamt konstant. „Der Wertpapiermarkt bietet nach wie vor attraktive Anlageformen. Angesichts der hohen Inflation, die Geldvermögen vernichtet, ist besonders das kontinuierliche Sparen im Wertpapierbereich eine wichtige Komponente, um langfristig Vermögen aufzubauen und zu erhalten.“

Immobiliengeschäft

Bis Mitte 2022 hatte im Immobilienmarkt noch „Ausverkaufsstimmung“ dominiert, wie Picierro berichtete. Die Jahre 2020 und 2021 waren stark vom Bauen und Kaufen beherrscht, was sich dann jedoch änderte. Vor dem Hintergrund der Energiekrise und der steigenden Kosten 2022 rückten der Umbau von Bestandsgebäuden, die energetische Sanierung und die Umbauten von Heizungen in den Vordergrund. „Die Neuzusagen im Wohnbaugeschäft sind auch bei uns in der zweiten Jahreshälfte deutlich zurückgegangen. Kunden und Kundinnen haben mit Zurückhaltung auf den Zinsanstieg und die Preisentwicklung bei den Baukosten reagiert. Daher rückte das wichtige Thema Risikovorsorge in den Beratungen und nicht zuletzt das Bausparen als Zinssicherungsinstrument wieder stärker in den Fokus“, bestätigt Picierro die Entwicklungen.



Die befürchtete Insolvenzwelle bei den Unternehmenskunden der bayerischen Sparkassen ist auch 2022 ausgeblieben. Trotz Materialengpässen, steigenden Energiepreisen, nachlassender Kaufkraft und hoher Inflation haben sich gerade die mittelständischen Unternehmen erneut als besonders widerstandsfähig erwiesen. Bei den gewerblichen Ausleihungen gab es eine deutliche Steigerung um 26 Prozent auf 645 Millionen Euro.



Besonders erfreut zeigte sich der Vorstandsvorsitzende über die Entwicklung der Girokonten: „Auch 2022 ist es gelungen, die Zahl der Girokonten auszubauen und damit den hohen Marktanteil von 43 Prozent, den die Sparkasse seit vielen Jahren innehat, stabil zu halten.“



Einlagen und Eigenkapital der Sparkasse Kaufbeuren konnten ebenfalls gestärkt und auch das gesellschaftliche Engagement im sozialen, kulturellen und sportlichen Bereich der letzten Jahre mit über 240.000 Euro nochmals gesteigert werden. „Das wird sich auch nach der Fusion nicht ändern“, versprach Streifinger.

Fusion nimmt Gestalt an

„Es ist die letzte Bilanz dieser Art“, sagte Streifinger. „Denn die Fusion mit der Sparkasse Allgäu nimmt Gestalt an.“ Nach dem Abschluss der Fusionsverträge im November letzten Jahres sei man nunmehr mitten in der Umsetzung des Zusammenschlusses. Anfangs habe bei manchen noch Unsicherheit geherrscht, die jedoch zunehmend der Sicherheit und dem Zutrauen gewichen sei.



Während die juristische Fusion mit der rund dreimal größeren Sparkasse Allgäu im Juli rückwirkend zum Jahresanfang erfolgt, wird mit der technischen Fusion am 21. und 22. Oktober der endgültige Abschluss vollzogen. Neben einer neuen IBAN können sich dann zwar Abrechnungen oder Kontonummern ändern, eine mehrjährige Übergangsphase stellt jedoch sicher, dass alle Zahlungen und Abbuchungen auf dem richtigen Konto landen. Beide Vorstände sehen die aktuelle Situation positiv: „Wir spüren bei allen Kolleginnen und Kollegen beider Sparkassen die klare Zielsetzung und ein sehr gutes Miteinander. Das macht uns sehr zuversichtlich für unsere gemeinsame Zukunft mit Mitarbeitenden und Kunden.“