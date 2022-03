Sparkassen-Bilanz: Schwierige Zeiten, aber gut aufgestellt

Von: Wolfgang Becker

Teilen

Die Vorstände der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren Angelo Picierro (v. li.) und Vorsitzender Tobias Streifinger. © Archiv: Becker

Kaufbeuren – Zwei Corona-Wellen, die anhaltende Niedrigzinsphase und eine wenig nachvollziehbare Gerichts-Entscheidung zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen erschwerten erneut das Handlungsumfeld für alle Kreditinstitute im vergangenen Jahr. Dennoch zeigten sich der Sparkassenvorstand und Oberbürgermeister Stefan Bosse als Verwaltungsratsvorsitzender der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren mit dem Geschäftsverlauf zufrieden. In einem Pressegespräch erläuterten sie die Bilanzdaten für das Jahr 2021. „Die ganze Branche steht aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen weiterhin unter Druck“, sagte Bosse, „die Sparkasse ist aber gut aufgestellt.“ „Wir sind mit der absoluten Ertragsentwicklung zufrieden“, bestätigte Vorstandsvorsitzender Tobias Streifinger.

Zum ersten Mal überhaupt hat die Bilanzsumme der Sparkasse Kaufbeuren im zurückliegenden Jahr einen Wert von 1,83 Milliarden Euro erreicht. „Das entspricht gegenüber dem Vorjahr 2020 einer relativen Zunahme von mehr als 9 Prozent“, erläuterte der Vorstandsvorsitzende, „leider sank die Gesamtmarge aber deutlich. Dennoch weisen wir mit 2,5 Millionen Euro Jahresüberschuss voraussichtlich ein Jahresergebnis auf ‚Vor-Corona-Niveau‘ aus.“



„Das lag insbesondere an der überaus erfreulichen Entwicklung im operativen Kundengeschäft“, wie Streifinger erklärte. Die Kundenkredite stiegen um 9,6 Prozent auf insgesamt 1,09 Milliarden Euro, wobei das darin enthaltene Immobilienfinanzierungsgeschäft mit 176 Millionen Euro auf Rekordniveau liegt. Letzteres liegt am niedrigen Zinsniveau und an der starken Nachfrage nach Immobilien zur Selbstnutzung oder als Kapitalanlage. Das Eigenkapital der Sparkasse konnte um eine Million Euro auf nunmehr 119,7 Millionen Euro aufgestockt werden.

„Kein Fusionsdruck“

Der Verwaltungsratsvorsitzende nahm erstmalig an einem Bilanzpressegespräch teil und bezog eine klare Position bezüglich immer wieder aufkommender Fusionsgedanken: „Der Zinsertrag beziehungsweise die Gesamtmarge hat in Relation zur Bilanz zwar zum schlechtesten Ergebnis der Geschichte geführt, dennoch ist die Sparkasse stabil und es gibt es keinerlei Fusionsdruck.“ Das sehe auch Landrätin Maria Rita Zinnecker so, die als Partner für den Landkreis an der Sparkasse zur Hälfte beteiligt ist.



Aktuell gebe es keinerlei im Raum stehende Fusionsverhandlungen. Er könne aber eine Fusion nicht kategorisch ausschließen, da die Ertragssituation überall unter Druck sei und man sich auf einem „schmalen Grat in unruhigen Zeiten“ bewege. Dazu trage auch die weiterhin anhaltende Niedrigzinsphase bei. Bosse lobte die „stark analytische Vorgehensweise“ des Vorstandes und die „gute Eigenkapitaldeckung“ der Sparkasse. Er bezeichnete das im letzten Jahr ergangene BGH-Urteil zu den Allgemeinen Geschäftsbeziehungen von Banken aus seiner Sicht als „bankenfeindlich und realitätsfremd“.



Kunden- und Wertpapierzuwachs

„Die Versorgung der Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen gehört zu unserem öffentlichen Auftrag und ist Basis unseres Geschäftsmodells“, führte Vertriebsvorstand Angelo Picierro ein. Daher sei der Marktanteil im Privatkunden-Markt besonders wichtig. „Mit einer Marktdurchdringung von 43 Prozent ist die Kreis- und Stadtsparkasse weiterhin Marktführerin in ihrem Geschäftsgebiet und konnte im vergangenen Jahr den Girokontobestand um weitere 1.000 Konten auf jetzt 45.963 steigern“, stellte Picierro zufrieden fest.

„Das extrem niedrige Zinsniveau, eine sich deutliche abzeichnende Inflationssteigerung und das starke Börsenjahr 2021 machten die Anlage in Wertpapieren für Kunden zunehmend interessant“, sagte der Experte. Die Kunden hätten Wert auf Sicherheit und attraktive Rendite gelegt. Das habe zu einem Anstieg von 12,5 Prozent im Wertpapierbereich geführt. „Und in den aktuellen Zeiten sehe ich zum Beispiel im regelmäßigen Sparen in Wertpapierfonds die besten Möglichkeiten“, so Picierro.

Auszeichnungen

Beim Test durch Experten des Deutschen Instituts für Bankentests in der Privatkundenberatung überzeugte die Kreis- und Stadtsparkasse auf ganzer Linie. Sie ist mit einer Gesamtnote von 1,29 regionaler Testsieger und erreichte in Bayern einen Spitzenplatz. „Ein solch renommierter Preis erfüllt uns mit Stolz und zeigt, dass wir für unsere Kunden immer die passenden Lösungen finden“, so Angelo Picierro.



Lesen Sie auch Amazon-Rückzug am Allgäu Airport Memmingerberg – In einer Pressemeldung teilt der Allgäu Airport mit, dass Amazon wohl einen Rückzieher von der geplanten Ansiedelung in Memmingerberg macht. Aufsichtsrat und Geschäftsführung des Flughafens Memmingen „bedauern die Entscheidung von Amazon, nicht als Mieter in eine vom Airport geplante Logistikimmobilie einzuziehen“. Amazon-Rückzug am Allgäu Airport Exzellenz in Sachen Beratung Sparkasse Erding – Dorfen ausgezeichnet Exzellenz in Sachen Beratung

Auch Birgit Pfeifer, stellvertretendes Vorstandsmitglied und Leiterin Personal, hat allen Grund zur Freude über eine Auszeichnung, denn ihr liegen die insgesamt 280 Mitarbeitenden, davon 24 Auszubildende, in puncto Aus- und Weiterbildung am Herzen. „Mit einer Platzierung unter den „Top 100“ im umfassenden Business-Ranking ‚Mittelstand‘ der Zeitschrift Focus-Money in Zusammenarbeit mit der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu haben wir unsere Attraktivität als Arbeitgeber jüngst unter Beweis gestellt und dürfen uns zu Deutschlands besten Arbeitgebern im Bankenumfeld zählen“, freut sich Pfeifer.



Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Deutliche Zuwächse verzeichnet die Sparkasse bei digitalen Angeboten, auch wenn persönliche Beziehungen und Kontakte gerade durch Corona wertgeschätzt und nicht ersetzbar waren. „Das ist kein Widerspruch, sondern unser Geschäftsmodell der Zukunft“, erklärte Streifinger die Entwicklung bei der Digitalisierung. Der Kunde stehe noch stärker im Mittelpunkt und die Bürokratie „d‘rum herum“ werde abgebaut. 68 Prozent aller Girokonten haben mittlerweile einen Online-Zugang und die auf 13.000 Nutzer gestiegene „Sparkassen-App“ hat bei der Stiftung Warentest aktuell einen Spitzenplatz erreicht.



„Bis spätestens 2030 wollen wir im eigenen Geschäftsbetrieb CO2-neutral sein“, blickt Streifinger in die Zukunft. Das ist mit dem Beitritt in das Allgäuer Klimabündnis sowie der Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften unterlegt. Dazu gehören neben dem Klimaschutz auch Themen wie die Einhaltung sozialer Standards, Förderung gemeinnütziger Projekte, Transparenz und Verantwortung in der Unternehmensführung. „Man muss authentisch sein, ehrlich und transparent“, beschrieb Streifinger die Geschäftsmaxime. „Die Nachhaltigkeit ist fest in der DNA der Sparkasse Kaufbeuren verortet“, bestätigte Verwaltungsratsvorsitzender Stefan Bosse.

Förderer in der Region

Auch 2021 unterstützte die Sparkasse über 100 unterschiedliche Institutionen in der Region mit ihrem gesellschaftlichen Engagement mit insgesamt 202.000 Euro. Dazu gehörten unter anderem Sport- und Kulturvereine, Kindertagesstätten und Schulen ebenso wie Pflegeeinrichtungen. Damit wurde ehrenamtliches Engagement gestärkt und manches Projekt überhaupt erst möglich gemacht.

Ausblick

Einen Ausblick in die Zukunft wagten die beiden Vorstände nicht. „Vor dem Hintergrund der großen geopolitischen, wirtschaftlichen und zuletzt auch pandemischen Unsicherheiten ist eine seriöse Prognose, selbst in die kurzfristige Zukunft, aktuell kaum möglich,“ erläuterte der Vorsitzende Tobias Streifinger. „Deshalb gilt es, die aktuellen Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen und alle Handlungsoptionen laufend zu prüfen.“