Spatenstich für das neue Kinderhaus Mosaik beim Neugablonzer Freibad

Von: Ingrid Zasche

Der offizielle Spatenstich (von links): Baureferent Helge Carl, Familienreferentin Cornelia Otto, 2. Bürgermeister Oliver Schill, Kindergärtnerin Luisa Trinkwalder, Mosaik-Leiter Alexander Patzelt, Silvia Vogler (Planungsbüro F64), OB Stefan Bosse, Philipp Leube und Philipp Müller (Planungsbüro F64), MdL Bernhard Pohl, MdL Franz Pschierer, Louis Geiger jun. (Bauunternehmung Otto Geiger), 3. Bürgermeisterin Dr. Erika Rössler. Im Vordergrund Kinder vom Kinderhaus Mosaik mit den vier Grundsteinen. © Zasche

Kaufbeuren-Neugablonz – Wer von Norden kommend nach Neugablonz hineinfährt, kann das Bauschild beim Erlebnisbad kaum übersehen. Auf der gerodeten Fläche vor dem Ostallgäuer DLRG-Zentrum sind Baumaschinen aufgefahren. Dort erfolgte vergangene Woche in einer kleinen Feier der Spatenstich für das neue Kinderhaus Mosaik, das der Stadtrat bereits 2020 beschlossen hatte (wir berichteten). Damit ist ein weiterer Schritt zur dringend erforderlichen Schließung der Bedarfslücke in der Kinderbetreuung getan. Wie wichtig die Aufgabe angesehen wird, in die Zukunft – unsere Kinder – zu investieren, zeigte auch die Anwesenheit etlicher Prominenz aus Politik und Verwaltung.

OB Stefan Bosse konnte nicht nur seine beiden Bürgermeisterkollegen Oliver Schill und Dr. Erika Rössler begrüßen, sondern auch eine Reihe Stadtratsmitglieder, Wirtschaftsminister a. D. MdL Franz Josef Pschierer und MdL Bernhard Pohl, Baureferatsleiter Helge Carl und Familienreferatsleiterin Cornelia Otto, mehrere Mitarbeiter vom Planungsbüro F64, Louis Geiger von der Bauunternehmung Otto Geiger, Alexander Patzelt, den Gesamtleiter vom Kinderhaus Mosaik und last, but not least die Kindergärtnerin vom Waldkindergarten, Luisa Trinkwalder, mit einigen der zukünftigen kleinen Bewohner.

Jede Kinderhaus-Gruppe hatte auf einer Gehweg-Platte einen Grundstein gestaltet, einen für jedes der vier Elemente: Der gelbe Kindergarten-Grundstein für das Element Luft zeigte viele bunte fliegende Krabbeltiere. Auf dem roten Grundstein von den Hort-Kindern waren gewaltige Flammen zu sehen. Der in Blautönen gehaltene abstrakte Stein der Krippenkinder symbolisierte Wasser und auf dem grünen Erd-Stein vom Waldkindergarten war aus Naturmaterialien der ganze Waldkindergarten abgebildet. Die Kinder ließen sich von Louis Geiger jun. versichern, dass diese Steine auch ganz bestimmt mit unter ihrem neuen Haus eingegraben werden.

Nicht zu übersehen: Das Bauschild mit dem umfangreichen Fachplanerteam, welches die zukünftige „Visitenkarte“ für von Norden kommende Neugablonz-Besucher zeigt. © Zasche.

Auf dem trapezförmigen Gelände mit ca. 3.500 Quadratmetern zwischen der Gewerbestraße und der Einrichtung der DLRG am Freibad Neugablonz ist ein L-förmiges Gebäude vorgesehen, dreistöckig entlang der Gewerbestraße und einstöckig entlang des Zuganges zum Freibad. In dem Kinderhaus sollen drei Kindergartengruppen, zwei Hortgruppen und drei Krippengruppen untergebracht werden. Für die Kinder des Waldkindergartens nordwestlich des Freibadparkplatzes ist die Einnahme des Mittagessens im neuen Kinderhaus geplant.

Insgesamt entstehen hier 200 Plätze, inklusionsgerecht mit Aufzug. Dazu kommen Büro- und Personalräume mit Garderoben für die Mitarbeiter, eine Ausgabeküche und eine Spülküche. Das schöne Haus und der Garten mit Spielhütte, Bobbycar-Bahn und einer Kletterlandschaft für ältere Kind sowie die Nähe des Freibads und die Anbindung an Rad- und Promenadenweg werden, so OB Bosse, „alle Erwachsenen ganz traurig machen, dass sie hier nicht mehr in den Kindergarten gehen können“.

Gesamtkosten für das Kinderhaus Mosaik: Rund 8,8 Millionen Euro

Die Gesamtkosten des Projektes liegen bei ca. 8,8 Millionen Euro, die Stadt erwartet eine Förderung von voraussichtlich 3,8 Millionen Euro vom Freistaat. Die Fertigstellung wird derzeit zum Frühjahr 2025 angestrebt, damit das Kinderhaus Mosaik so bald wie möglich aus dem alten Kindergarten an der Grünwalderstraße, dessen Grundstück für das dortige Familienzentrum benötigt wird, in das neue Domizil am Freibad umziehen kann.

Der eigentliche Spatenstich erfolgte dann nicht nur von der Prominenz, sondern die Kinder legten anschließend selbst Hand an die brandneuen Spaten und fingen zum Teil auch gleich an, eifrigst zu schaufeln. Ein gutes Omen für die zügige Fertigstellung!