Vorstandswahlen SPD Kaufbeuren – Bezirkstagskandidatin vorgestellt

Gute Stimmung im SPD Vorstand: Wolfgang Hofmann (v. li.), Catrin Riedl, Helmut Holzmüller Pascal Lechler, Thigis Kirushnathasan, Susanne Sorgenfrei, Dr. Monika Petri, Renate Domin, Simon Rösch, Caroline Kranich-Lake, Monika Seidenspinner, Ralf Nahm. © Foto: SPD Kaufbeuren

Kaufbeuren – Zur Wahl des Vorstands im Ortsverein Kauf­beuren traten alle 13 bisherigen Mitglieder geschlossen wieder an. Pascal Lechler und Catrin Riedl teilen sich nun schon in der dritten Phase die Arbeit als gleichberechtigte Co-Vorsitzende. Monika Seidenspinner wurde als weitere Beisitzerin hinzugewonnen.

Aus Sicht der SPD erschien es nur logisch, dass es auch zwei gleichberechtigte stellvertretende Vorsitzende gibt. Thigis Kirushnathasan und Susanne Sorgenfrei stehen Lechler und Riedl als Stellvertreter zur Seite. Renate Domin wurden als Kassiererin und Wolfgang Hofmann als Schriftführer übernommen.

Gewählt wurden bei der Mitgliederversammlung auch acht Beisitzer. Das Team wird durch Christina und Helmut Holzmüller, Caroline Kranich-Lake, Ralf Nahm, Dr. Monika Petri, Simon Rösch, Monika Seidenspinner und Martin Valdés-Stauber komplett. Die Unterbezirksvorsitzende Hannah Fischer (Landtagskandidatin im Stimmkreis 711) leitete die Wahl und gratulierte dem neuen Vorstandsteam.



Renate Domin (Listenkandidatin für den Bezirk) hatte vor den Wahlen den Kassenbericht vorgelegt. Die Revisoren bestätigten eine ordnungsgemäße Kassenführung.



Bei ihrer Vorstellung als Landtagskandidatin ging Susanne Sorgenfrei auf den Wahlkampf ein. Besonders wichtig ist ihr das Thema Bildung. „Noch immer hängt in Bayern der Erfolg von Kindern und Jugendlichen in Schule und Ausbildung maßgeblich vom Geldbeutel der Eltern ab. In keinem anderen Bundesland ist dieser Missstand so gravierend.“ Sorgenfrei fordert mehr Chancengleichheit für alle Kinder, egal welcher Herkunft.



Die Kandidatin für den Bezirkstag Claudia Miller (Mindelheim) erläuterte den Anwesenden ihre Erfahrungen aus ihrem Berufsfeld, der Alten- und Heilerziehungspflege. Die im Beruf gewonnenen Erkenntnisse will sie in ihre Arbeit im Bezirk einbringen „Die Probleme in der Pflege sind derart groß, wir müssen das gemeinsam anpacken. Dafür bringe ich gerne meine Erfahrungen ein.“



Der wiedergewählte Vorstand hat sich für das laufende Jahr einige Veranstaltungen vorgenommen, um Sorgenfrei und Miller zu unterstützen. Die Vorbereitung soll in einer Klausurtagung vertieft werden.