Spendenaktion in Kaufbeuren: Volles Haus im Kebaphaus

Teilen

Das Team vom Elif & Hasan‘s Kebaphaus um Geschäftsführer Malik Ejder Vurgun (re.) sammelte in einer besonderen Spendenaktion für Erdbebenopfer in der Türkei. © Krusche

Kaufbeuren – Das Erdbeben in der Türkei forderte mehr als 50.000 Tote und hinterließ mehr als 100.000 Menschen in der betroffenen Region im Südosten der Türkei ohne ein Dach über dem Kopf. Das Elif & Hasan Kebaphaus in Kauf­beuren wollte direkt und schnell helfen und veranstaltete eine Spendenaktion.

So voll war es sonntags sonst nie. Von 10.30 Uhr bis 22 Uhr war volles Haus in Elif & Hasan Kebaphaus in Kaufbeuren anlässlich der Spendenaktion für notleidende Erdbebenopfer in der Türkei. Neben dem Verzehr von leckerem Döner Kebab, dampfenden Pizzen, Pide Spezialitäten und köstlichem Börek konnten die Kunden auch noch etwas Gutes tun.

Den gesamten Umsatz des Tages und noch einige direkte Zuwendungen sammelte das Team um Geschäftsführer Malik Ejder Vurgun. So kamen 7.500 Euro zusammen, die jetzt als schnelle Hilfe übergeben werden sollen. Vier betroffene Familien aus dem Erdbebengebiet, deren Häuser und Wohnungen zerstört worden waren, sollen durch die Spende mit dem Notwendigstem versorgt werden und Unterkünfte für ein Jahr angemietet werden.

Ohne Pause im Einsatz

Zwei „Fans“ des Elif & Hasan Kebaphauses, Daniel und ­Kyrill, waren extra aus Schongau herübergefahren, um sich an der Spendenaktion zu beteiligen. Kyrill: „Natürlich auch, um einen leckeren Döner zu essen. Die Spendenaktion ist eine tolle Idee und da haben wir uns ins Auto gesetzt und sind hergefahren.“



Malik Ejder Vurgun erklärt: „Wir waren ohne Pause im Einsatz. Es freut mich sagen zu können, dass neun von zehn Besuchern heute Deutsche waren.“ Auch der Lieferservice war fleißig unterwegs, lieferte die Bestellungen im Raum Kaufbeuren aus und konnte mit 1.000 Euro zum Spendenergebnis beitragen. „Wenn jeder von uns eine Kleinigkeit dazu beiträgt, kann vielen Menschen im Erdbebengebiet, die Alles verloren haben, geholfen werden“, meint Ejder.

Wolfgang Krusche