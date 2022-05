Spiegelklatscher: Unfallflucht auf der B16

Symbolfoto © Fredrik von Erichsen

Marktoberdorf – Die Polizei vermutet, dass ein Fiat-Fahrer am Mittwoch davon fuhr, nachdem der Außenspiegel seines Wagens mit dem einer anderen Verkehrsteilnehmerin aneinander knallte. Der Unfall passierte bei Marktoberdorf auf der B16.

Am Mittwochvormittag fuhr eine 40-jährige Pkw-Fahrerin die B16 von Füssen kommend in Richtung Marktoberdorf. Auf Höhe des Hochwieswaldes kam es mit einem entgegenkommenden Pkw zur Berührung beider Außenspiegel, so die Polizei.

Bei beiden Fahrzeugen wurden die Spiegel dadurch zerstört. Der entgegenkommende Pkw fuhr allerdings einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die hinzugerufene Polizeibeamten fanden am Unfallort den Außenspiegel des Flüchtigen.

Anhand erster Untersuchungen des Spiegels ist laut Polizei davon auszugehen, dass es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen Fiat 500 handeln muss. Am Auto der 40-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Um sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Täters bittet die Polizei Marktoberdorf unter 08342/96940.

kb