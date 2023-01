Sportgala am Marien-Gymnasium: Kaufbeurer Schülerinnen feiern Sportsgeist

Von: Mahi Kola

Teilen

Kaufbeuren – Die Mädchen des Marien-Gymnasiums heizten den Zuschauern bei der Sportgala mit ihren beeindruckenden Auftritten gehörig ein. Die Freude an der Bewegung, am Teamgeist und Zusammenhalt war den Schülerinnen des Marien-Gymnasiums anzumerken. Sie zelebrierten den Sport regelrecht im Rahmen der großen Gala, die am vergangenen Wochenende stattfand. Rund 500 Schülerinnen wirkten auf und hinter der Bühne mit, um den 400 Zuschauern eine beeindruckende Show zu bieten. Mit Bällen, Bierkästen, Fächern und im Laserlicht tanzten und turnten die jungen Darstellerinnen und rissen ihr Publikum immer wieder aufs Neue mit. Die Veranstaltung stand auch im Zeichen des sozialen Engagements: Alle Einnahmen aus der Veranstaltung kommen dem Spendenprojekt Sternstunden e.V. des Bayerischen Rundfunks zugute.

1 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

2 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

3 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

4 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

5 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

6 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

7 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

8 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

9 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

10 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

11 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

12 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

13 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

14 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

15 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

16 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

17 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

18 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

19 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

20 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

21 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

22 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola

23 / 23 Die Sportgala des Kaufbeurer Marien-Gymnasiums begeisterte das Publikum. © Kola