Stadel bei Görisried gerät in Brand

Görisried – Kurz vor Mitternacht entfachte am Montag in der Nähe von Görisried ein Feuer. Dabei drohte ein Feldstadel den Flammen zum Opfer zu fallen. Laut Polizei war es den Brandbekämpfern der umliegenden Ortschaften jedoch möglich, größeren Schaden zu verhindern.

Am Montag geriet ein freistehender Schuppen an der Kreisstraße OAL 27 zwischen Görisried und Schwarzenberg in Brand. Das Feuer begann gegen 23:35 Uhr. Dem Polizeibericht zufolge war es durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr möglich, den Brand zu löschen, bevor größerer Schaden entstand. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird von den Ermittlern auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, so die Polizei.

Bei dem Einsatz waren insgesamt 70 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Görisried, Oy-Mittelberg und Schwarzenberg zur Stelle. Die ersten Ermittlungen vor Ort führten die Polizeiinspektionen Kempten und Marktoberdorf sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen. Die weitere Sachbearbeitung zur Klärung der Brandursache wird durch das Fachkommissariat der Kripo Kempten übernommen.

