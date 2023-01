Stadlkrach bei Leuterschach

Zu dieser traurigen Erkenntnis mussten schon viele Partygänger kommen: Je später der Abend, desto tiefer hängt der Watschenbaum. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/Jonas Walzberg/dpa (tz.de-Collage)

Leuterschach – Mehr als schlechte Manieren bekamen in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag die Gäste einer Stadelparty bei Leuterschach vorgeführt. Nach Polizeiangaben gerieten dort zwei Frauen (30 und 35 Jahre alt) miteinander in Streit. Dabei kam es zu Tätlichkeiten.

Als die Auseinandersetzung eskalierte, trat die 35-Jährige zweimal mit den Füßen nach ihrer Kontrahentin. Dabei traf sie diese in die Rippen und in den Bauch. Daraufhin ging die 30-Jährige ihrerseits zum Gegenangriff über, schüttete der Angreiferin ein Getränk ins Gesicht und stieß sie so heftig von sich weg, so dass sie zu Boden stürzte.

Beide Frauen klagten, nachdem sie von Umstehenden getrennt wurden, über Schmerzen und begaben sich anschließend in ärztliche Behandlung – allerdings nicht ohne sich gegenseitig wegen Körperverletzung anzuzeigen.