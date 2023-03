Kaufbeurens Offensive gegen Kita-Platzmangel

17 Gruppen fehlen bis 2028:

Kaufbeuren - Vor großen Aufgaben steht die Stadt Kauf­beuren in den nächsten Jahren im Bereich Kinderbetreuung. Die Kinderzahlen steigen, Personal ist knapp und der Betreuungsbedarf steigt. Die Stadt stellte am Montag zahlreiche Maßnahmen vor, mit denen die Situation entschärft werden soll – dennoch fehlen nach aktuellen Berechnungen bis zum Jahr 2028 drei Kindergarten- und 14 Krippengruppen.

In den letzten zehn Jahren ist die Stadt um rund 3.400 Menschen gewachsen – etwas mehr, als in die ausverkaufte Arena bei Heimspielen des ESVK hineinpassen. Hohen Zuzug verzeichnet die Stadt in den Altersgruppen 20 bis 39 – und damit in einer Phase, in der Familienplanung angesagt ist. Die natürliche Folge: Kinderzahlen in Kaufbeuren schießen geradezu nach oben (von knapp 1.000 im Jahr 2012 auf zuletzt 1.384 bei Unter-Drei-Jährigen), Tendenz steigend.



Wie Tanja Stölzle (bei der Stadt zuständig für die Kinderbetreuung) dem Jugendhilfeausschuss am Montag sagte, nehme auch der Betreuungsbedarf zu. Herausfordernd neben zusätzlichen Betreuungsstunden ist die zunehmende Zahl an sogenannten „i-Kindern“ („Inklusionskinder“ mit zusätzlichem Förderbedarf) – ihre Zahl hat sich in Kaufbeuren seit 2019 verdreifacht. Das Problem dabei: „i-Kinder“ belegen jeweils zwei Krippen- bzw. Kindergartenplätze, bei zuletzt 59 „i-Kindern“ fielen demnach genauso viele Plätze für weitere Kinder weg. Nach Angaben der Stadt warten derzeit 48 Krippen- und 67 Kindergartenkinder auf einen Kita-Platz. Wie OB Stefan Bosse aus einem Gespräch berichtete, werde die Zahl fehlender Plätze im nächsten Jahr von 125 auf etwa 350 steigen. „Das System steht unter Druck und da muss man natürlich gegensteuern“, sagte Bosse.

Zwei Häuser fallen weg

Und das Delta wird bis 2028 wohl noch größer: Erschwerend hinzu kommt nämlich, dass zwei Einrichtungen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie Stölzle sagte, laufe für das städtische Kinderhaus in der Heinzelmannstraße im Juni 2024 der Mietvertrag aus, „das fällt komplett weg“. Immerhin: „Für das kommunale Personal besteht die Perspektive, in andere Einrichtungen der Stadt Kaufbeuren zu wechseln“, heißt es von der Stadt. Und auch der Bestandsbau an der Grünwalder Straße, deren Sanierung offenbar nicht mehr wirtschaftlich wäre, fällt in den nächsten Jahren weg. Während der Ersatzneubau Mitte 2022 bezogen wurde, wurde der Altbau (samt Containerlösung nebenan) zum Ausweichquartier für den Schulkindergarten und den Hort Mosaik umfunktioniert. Bis das Kinderhaus Mosaik in den Neubau am Freibad umzieht (voraussichtlich 2025), sollen Altbau und Container noch bestehen bleiben – nach dem Abriss des Altbestands plant die Stadt an dieser Stelle mit einer Frei­fläche für die neue Kindertagesstätte „Familienzentrum an der Grünwalder Straße“. Die Containerlösung wird dann aufgegeben.



Die Frage, die auch die neue Referatsleiterin Cornelia Otto (seit Januar im Amt) formulierte: „Wie und wie schnell können wir Abhilfe schaffen?“ Dazu hatte sich Otto bereits in den letzten Wochen mit mehreren Einrichtungen ausgetauscht und die Stadt ein umfangreiches Maßnahmenpaket erarbeitet.



„Platzsplitting“: Zwei Kids teilen sich einen Krippenplatz

Wie das Paket aussieht? Testen will die Stadt ab Herbst ein „Platzsplitting“, bei dem sich zwei Kinder (maximal zwei pro Einrichtung) je einen Krippenplatz teilen – das eine Kind kommt zweimal, das andere dreimal pro Woche. Ein erster Probelauf soll ab September in der Kinderkrippe Turnerstraße erfolgen und bei Akzeptanz auch für andere Krippen angeboten werden, sagte Stölzle.



Ein verstärktes Augenmerk will die Stadt auch auf die „Fachkräftesicherung“ legen – etwa durch den Abbau von Hürden im Bewerbungsprozess oder bezahlte Weiterbildungen für Mitarbeiter.



Und auch baulich kündigt die Stadt Maßnahmen an. Bereits beschlossen sind Erweiterungen im Kolping Bildungswerk (Stölzle: „wissen noch nicht, wie die Einrichtung heißen wird“, 65 Plätze bis Herbst 2024), in der Kita „Guter Hirte“ (plus 15 Krippen- und 25 Kindergartenplätze), im Kinderhaus Falkenstraße (neues Kinderhaus mit 160 Betreuungsplätzen, Bezug zum Jahreswechsel 2025/2026), im neuen Kinderhaus Mosaik (ab Herbst 2025: 90 Kinder von der Grünwalder Straße plus 45 neue Krippenkinder) und im Ersatzneubau von St. Peter und Paul im Haken (zwei zusätzliche Gruppen für 14 Krippen- und 25 Kindergartenkinder, derzeit läuft die Architektensuche).



Um den Bedarf weiter zu decken, befindet sich die Stadtverwaltung in Gesprächen mit weiteren Trägern. So könnte etwa dem denkmalgeschützten und derzeit leerstehenden Pfarrhofsgebäude in Oberbeuren neues Leben eingehaucht werden. 40 Betreuungsplätze, das hätten erste Gespräche ergeben, wären hier möglich, wobei die Umsetzung laut Stadtverwaltung noch nicht geklärt ist. Gleiches gilt für das neue Wohnquartier am Afraberg , wo der Investor dazu verpflichtet ist, eine Kita zu errichten. Ein potenzieller Träger habe hier Bereitschaft signalisiert, berichtete Stölzle.



Zwei Krippengruppen will derweil noch die Lebenshilfe Ostallgäu in einem Gebäude der Kirchengemeinde „Heilige Familie“ unterbringen. Hier laufen laut Stadtverwaltung die finalen Verhandlungen.



Weil inklusive dieser Planungen dann 2028 noch immer drei Kindergarten- und 14 Krippengruppen fehlen, sind weitere Lösungen gefragt – unter anderem im Kita-Planungsgebiet „Ober­beuren, Kronenberg, Fliegerhorst“, wo der hohe Zuzug spürbar sei, wie Stölzle sagte. Den Fokus lege man auch auf das Planungsgebiet „Innenstadt, KF-West, Kemnat“, wo durch den Wegfall der Heinzelmannstraße eine gewaltige Lücke aufgehe. Holger Jankovsky (Grüne) wollte wissen, ob auch in Kemnat eine neue Kita geplant sei. Dazu sagte Otto, es hätten Suchen nach Frei­flächen und Gespräche stattgefunden, die dann aber im Sande verlaufen seien. Ferner sieht die Stadt Handlungsbedarf für ein weiteres Platzangebot in den Planungsgebieten „Augsburger Str., KF-Ost, Moosmang“, „Wertachschleife“ und „Hirschzell Siedlung und Dorf“.



Drei Hausaufgaben für Kaufbeurens Stadtverwaltung

Drei konkrete Empfehlungen sprach der Jugendhilfeausschuss schließlich aus: Als Interimslösung soll die Stadtverwaltung einen Container-Standort für fünf Container (drei Krippen- und zwei Kindergartengruppen) realisieren. Außerdem erhält die Stadtverwaltung den Auftrag für die Schaffung weiterer Betreuungsmöglichkeiten und die Stärkung der Fachkräftesicherung beim Kita-Personal.