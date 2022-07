Stadt Kaufbeuren startet neuen Image-Auftritt

Oberbürgermeister Stefan Bosse bei der Montage der neuen Ortseingangstafel. © Stadt Kaufbeuren

Kaufbeuren – Mit dem Aufhängen der neuen Ortseingangstafel in der Mindelheimer Straße und der Kemptener Straße Anfang Juli präsentiert die Stadt Kaufbeuren ihre neue Imagekampagne. Oberbürgermeister Stefan Bosse war mit vor Ort und beteiligte sich selbst aktiv am Aufhängen der neu gestalteten Ortseingangstafel in der Mindelheimer Straße. „Die neuen Motive zeigen die Vielfalt der Stadt Kaufbeuren und die unzähligen Möglichkeiten in allen Lebensbereichen, die die Stadt zu bieten hat,“ so OB Bosse.

Die neuen Kampagnenmotive bewerben verschiedene Aspekte der Stadt Kaufbeuren und stellen beispielsweise die Vorzüge der Kaufbeurer Innenstadt bildlich dar. Neben den Bereichen „Stadtführung“ und „Service“ gibt es Plakatmotive zu den Themen „Wohnen, Events & Arbeiten“, „Lebensqualität“, „Kultur“, „Mobilität & Familie“ und „Demokratie & Beteiligung“. Die Kampagne verbindet spielerisch Bekannte, „alteingesessene“ Bewohner der Stadt, wie Brunnenfiguren, mit ausgewählten Vorzügen, die die Stadt Kaufbeuren zu bieten hat. Die verschiedenen Motive werden ab sofort auf den unterschiedlichsten Kanälen, wie zum Beispiel Zeitungsanzeigen, Website und Social Media zum Einsatz kommen und lösen die Kampagne der Coronazeit ab.

kb