Stadtarchiv Kaufbeuren arbeitet Historie der Spinnerei und Weberei Momm auf

1839 legte die „Mechanische Baumwollspinnerei und Weberei in Kaufbeuren“ los. In den 1920ern wurde diese von Theodor Momm und dessen Firma übernommen. Hier zu sehen: Eine Arbeiterin vor einer Reihe mit Garnspulen. © Stadtarchiv Kaufbeuren

Kaufbeuren – Einst war die Spinnerei und Weberei Momm der größte Arbeitgeber in Kaufbeuren. Nach der Insolvenz 2005 wurde das Firmen-Erbe aufgeteilt: Die eine Hälfte ging an das Bayerische Wirtschaftsarchiv in München, die andere fiel dem Stadtarchiv Kaufbeuren zu. Alles, was vor Ort verblieb, haben Historiker nun in akribischer Arbeit geordnet und beschrieben.

In 166 Jahren Firmengeschichte hatten sich in der Unternehmenszentrale viele historisch wertvolle Unterlagen angesammelt. Eine Übersicht über das, was man eingelagert hatte, gab es nicht. Die Kaufbeurer Hälfte der Momm-Überlieferung war bislang nur provisorisch erschlossen. Im vergangenen Jahr erteilte das Stadtarchiv Kaufbeu­ren der renommierten Fachfirma „Die Firmenhistoriker“ aus Aalen daher den Auftrag, die Momm-Überlieferung neu zu erschließen und zu ordnen.



Seit ein paar Tagen liegt nun das Findmittel, das die „Firmenhistoriker“ erstellt haben, vor: Alle 417 Akten und Urkunden aus dem Kaufbeurer Momm-Bestand sind darin mit einer kurzen, aussagekräftigen Inhaltsangabe beschrieben und einer Datierung versehen.



Stadtarchivar Dr. Peter Keller freut sich: „Endlich haben sowohl das Archivpersonal als auch interessierte Bürger die Möglichkeit, zielgerichtet in diesem spannenden Bestand zu recherchieren. Aus dem eigenen Personalbestand hätte das Stadtarchiv diese Erschließungsarbeit in absehbarer Zeit nicht leisten können.“



Wer sich einen Eindruck verschaffen möchte, kann das Findmittel auf der Homepage des Stadtarchivs auf eigene Faust erkunden.

Zu den besten Zeiten standen über 1.000 Menschen bei Momm in Lohn und Brot. „Fast jeder in Kaufbeuren hatte in seinem Bekanntenkreis jemanden, der privat oder geschäftlich in irgendeiner Weise mit der Firma Momm zu tun hatte“, teilt das Stadtarchiv mit.

2005 musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. Wie viele andere hatte es dem Preisdruck auf dem Textilmarkt nicht länger standhalten können. Das Insolvenzverfahren zog sich bis 2013.