Allgäuer Radltour am 25. Juni

Stadtradeln: Im Ostallgäu und in Kaufbeuren geht es wieder los

Von: Angelika Hirschberg

Klima-Bündnis und Kommunen rufen zur nächsten Runde im Stadtradeln auf. Ab Mitte Juni kann wieder für drei Wochen geradelt werden, was das Zeug hält. © Symbolfoto: panthermedia/Guillem

Landkreis - Das Stadtradeln geht in die nächste Runde und im Landkreis, in Kaufbeuren, Marktoberdorf und Buchloe wird für ein gutes Klima wieder kräftig geradelt. Der Wettbewerb findet in diesem Jahr vom 18. Juni bis zum 8. Juli (in Kaufbeuren vom 19. Juni bis zum 9. Juli) statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Rad zurückzulegen und dabei Kilometer für das Team, die Kommune oder den Landkreis zu sammeln. Auch aus Kaufbeuren heißt es: Vom 19. Juni bis 9. Juli können Fahrradfahrer und Radlerinnen nun wieder zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: etwas Gutes für die Gesundheit tun – und dabei auch noch aktiv ein Zeichen für den Klimaschutz setzen.



„In den vergangenen Jahren haben wir im deutschlandweiten Vergleich großartige Ergebnisse erzielt“, erläutert die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker. „Dabei zählt jeder Kilometer.“ Auch Kaufbeurens OB Stefan Bosse freut sich: „Ich bin sehr gespannt, ob wir das gute Ergebnis des vergangenen Jahres toppen können.“ 2022 waren über 1.000 Teilnehmende aus Kaufbeuren gemeinsam über 225.000 Kilometer geradelt.



Mitmachen können alle, die im Landkreis oder in der Buronstadt leben, arbeiten, einem Verein angehören und eine Schule besuchen. Gemeinsam geht es darum, möglichst viele geradelte Kilometer zu sammeln.



Gezählt werden alle geradelten Strecken, egal ob sie beruflich oder in der Freizeit, im oder außerhalb des Landkreises zurückgelegt werden. Die gefahrenen Kilometer werden dann entweder der unter dem Dach des Landkreises teilnehmenden Kommune oder direkt dem Landkreis gutgeschrieben. Teilnehmende Kommunen sind aktuell Biessenhofen, Buchloe, Füssen, Marktoberdorf, Nesselwang, Obergünzburg und Pfronten. Für weiterführende Schulen bietet der Freistaat Bayern innerhalb von Stadtradeln den Schulradeln-Wettbewerb an, bei dem Schulmannschaften aus ganz Bayern in eigenen Kategorien gegeneinander antreten.

Allgäuer Radltour am 25. Juni

Gelegenheit zum Kilometer-Sammeln bietet zum Beispiel die ABK Allgäuer Radltour, die am 25. Juni und damit im Zeitraum des diesjährigen Stadtradelns stattfindet.



Aufgezeichnet werden die geradelten Landkreis- Kilometer mit der Stadtradeln-App. Diese umfasst auch die Plattform RADar!, mit der die Teilnehmenden während der drei Wochen Feedback zur Fahrradinfrastruktur geben können. Lob, Kritik oder Anregungen fließen gegebenenfalls in das vom Landkreis erarbeitete Alltagsradwegenetz ein.

Kaufbeuren sucht den Radl-Star

Am Wettbewerb teilzunehmen ist ganz einfach: Jeder, der möchte, kann entweder selbst ein Stadtradeln-Team gründen oder einem beitreten. Als besonders beispielhafte Vorbilder werden auch in diesem Jahr wieder Stadtradeln-Stars gesucht, die in den 21 Tagen kein Auto von innen sehen und komplett auf das Fahrrad umsteigen. Im vergangenen Jahr etwa war der Kaufbeurer Christoph Gießing als Stadtradeln-Star angetreten.



Ferner gibt es in diesem Jahr erneut eine ökumenische Fahrradsegnung am 18. Juni um 11 Uhr am Kirchplatz bei St. Martin in Kaufbeuren. Zu dieser sind alle Zweirad-Fans eingeladen.



Infos zum Stadtradeln 2023

Für Fragen steht Tayfun Aygün, von der städtischen Abteilung Kaufbeuren-aktiv, Bildungsbüro unter 08341-437 388 telefonisch oder per E-Mail tayfun.ayguen@kaufbeuren.de zur Verfügung. Alle Informationen zum Stadtradeln und die Anmeldung im Internet gibt es auf www.kaufbeuren-aktiv.de/stadtradeln.

Für Radler im Landkreis gilt: Nähere Informationen zum Stadtradeln, zum Beispiel, wie man sich anmelden kann, sind zu finden unter www.stadtradeln.de/kreis-ostallgaeu.

Was ist Stadtradeln?

Stadtradeln ist ein Wettbewerb des gemeinnützigen Vereins Klima-Bündnis, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die Ergebnisse des 2008 gestarteten Wettbewerbs zeigen, wie viele Menschen bereits mit dem Fahrrad unterwegs sind und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Damit noch mehr Menschen dauerhaft vom Auto aufs Rad umsteigen, braucht es eine Radinfrastruktur, auf der sie schnell und sicher ans Ziel kommen. Diese Meinung vertritt das Klima-Bündnis, doch anstatt Vorträge zu halten, setzen die Initiatoren die Bürgerinnen und Bürger kurzerhand selbst aufs Rad – und lassen sie so praktischen Klimaschutz aus der Lenkerperspektive erfahren.