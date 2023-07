Stadtradeln 2023: Ostallgäuer fahren über 840.000 Kilometer

Von: Felix Gattinger

21 mal um die Welt: Die „erradelten“ Leistungen im Landkreis Ostallgäu haben die Ergebnisse des letzten Jahres deutlich übertroffen. (Symbolfoto) © Archivfoto: LRA LL

Exakt 842.341 Kilometer haben die Teilnehmenden der diesjährigen Stadtradeln-Aktion des Landkreises Ostallgäu mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das sind rund 55.000 Kilometer mehr als im vergangenen Jahr und entspricht 21 Erdumrundungen.

Die im dreiwöchigen Aktionszeitraum gefahrenen Kilometer entsprechen einem Gegenwert von rund 136 Tonnen CO 2 . Der Landkreis nimmt damit Platz 9 im bayernweiten Vergleich in der Einwohnerkategorie zwischen 100.000 und 500.000 Einwohnern ein.

Erstmals am Start: Oberostendorf

Zudem hat sich dieses Jahr Oberostendorf erstmals dem Wettbewerb gestellt und damit die Kommunen Marktoberdorf, VG Obergünzburg, Buchloe, Biessenhofen, Pfronten, Füssen und Nesselwang unter dem Dach des Landkreises ergänzt.

On Top: Die VG Obergünzburg und Marktoberdorf

Auf der Kommunen-Ebene erreichte die Verwaltungsgemeinschaft Obergünzburg mit über 218.000 gefahrenen Kilometern in ihrer Einwohnerkategorie bayernweit Rang eins und deutschlandweit Rang zwei. Die Stadt Marktoberdorf (323.000 Kilometer) liegt bayernweit auf Rang eins und deutschlandweit auf dem siebten Platz in der Kategorie von 10.000 bis 50.000 Einwohnern. Auch die Schulen im Landkreis haben wieder zahlreiche Kilometer gesammelt.

Das Ziel: Auto stehenlassen

Stadtradeln ist kein Sportwettbewerb, sondern soll ein Anreiz sein, gerade im Alltag das Auto stehen zu lassen und möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Zudem geht es darum, in den 21 Aktionstagen das Interesse für das Fahrrad zu stärken. Die deutschlandweite Kampagne wird vom Netzwerk Klima-Bündnis organisiert und begleitet.

Außerdem, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts, biete das Stadtradeln die Möglichkeit, Verbesserungen an der Radwegeinfrastruktur vorzunehmen, denn durch die Stadtradeln-App, so die Meldung, könnten die gefahrenen Strecken der Teilnehmenden anonymisiert nachvollzogen werden.

Mithilfe der „RADar!“-Funktion könnten Meldungen über mangelnde Infrastruktur eingereicht werden. Die Informationen aus beiden Anwendungen, so die Landkreis-Verwaltung, würden dann an die verantwortlichen Stellen im Ostallgäu weitergeleitet um eine Verbesserung des Radwegenetzes auf den Weg zu bringen.

Aber was heißt das?

Kleinere Beanstandungen wie Schlaglöchern oder fehlenden Markierungen könnten durchaus zeitnah behoben werden, teilte Pressesprecher Stefan Leonhart dem Kreisboten auf Nachfrage mit. Bei größeren Anliegen wie „hier fehlen zehn Kilometer Radweg“, werde das Ganze evaluiert und gegebenenfalls in die langfristige Planung mit einbezogen.