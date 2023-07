Stadtradeln: VG Obergünzburg holt Deutschland-Silber

Von: Marco Tobisch

Teilen

Stolze Obergünzburger: Allein die Grund- und Mittelschule (v. li. Lehrerin Stefanie Havelka und Rektor Bernhard Meyer mit Bürgermeister Lars Leveringhaus) radelte einmal um die Erde. © Tobisch

Obergünzburg/Landkreis – 21 Runden um die Erde haben Ostallgäuer Radfahrer gedreht. Das ist das Ergebnis der diesjährigen Stadtradeln-Aktion, die mehr Bürger zum Radfahren und damit zu klimafreundlicher Mobilität bewegen will. Um Anreize zu schaffen, wird jeder gefahrene Kilometer dokumentiert. Hier zeigte sich: Die Stadt Marktoberdorf und die VG Obergünzburg waren in den 21 Aktionstagen besonders häufig auf dem Fahrrad unterwegs.

Ein „krachendes“ Ergebnis hatten die Radler aus Obergünzburg eingefahren. So kommentierte das auch Petrus, als er minutengenau zum Start der Ehrungszeremonie am Freitag vergangener Woche Donnergrollen über die Marktgemeinde schickte – erst in den Schlussminuten der Ehrungen verstummten Regen und Gewitter wieder, weshalb die kleine Feier kurzerhand vom Museumsinnenhof ins gemütliche Foyer des Historischen Museums verlegt worden war.

Dort warteten rund 70 dicht aneinander gedrängte, stramme Wadenpaare, die zum beeindruckenden VG-Gesamt­ergebnis beigetragen hatten. Zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt war, dass die VG auf Kommunen-Ebene mit über 218.000 gefahrenen Kilometern in ihrer Einwohnerkategorie bayernweit Rang eins und deutschlandweit Rang zwei erreicht hatte.

Stadtradeln: Fotos von der Siegerehrung in Obergünzburg Fotostrecke ansehen

Die drei Bürgermeister Lars Leveringhaus (Obergünzburg), Alfred Wölfle (Untrasried) und Wilma Hofer (Günzach) zeigten sich allesamt stolz und hofften auf eine erfolgreiche Fortsetzung der Stadtradeln-Aktion – diese schweiße auch die Verwaltungsgemeinschaft weiter zusammen, betonten alle drei.



Mehr Fahrrad- als Autokilometer

Zu den fleißigsten Kilometersammlern in der VG zählten Kilian Lernbecher (2.054 Kilometer, Silber bei den Herren) und Evelyn Schiochet (1.583 Kilometer, Bronze bei den Damen). Trotz der heißen Temperaturen („wir sind auch bei Hitzewarnung losgefahren“) gaben sie ihren Rädern oftmals den Vorzug vor dem Auto und radelten teils lange Strecken – darunter über 300 Kilometer auf dem Weg nach Ludwigsburg (nördlich von Stuttgart). Übrigens waren nicht nur Freizeitfahrten mit dabei, sodass wirklich CO 2 eingespart wurde: Schiochet radelte zur Fortbildung nach München, Lernbecher in die Arbeit. „Da fahre ich aber das ganze Jahr über, sogar im Winter“, sagt der 37-Jährige. In den letzten zwei Jahren sammelte Lernbecher sogar mehr Fahrrad- als Autokilometer. „Die Bremsscheiben von meinem Auto setzen schon Flug­rost an, weil ich so wenig mit dem Auto fahre.“

Auch die jüngste Teilnehmerin Nele Heckelsmüller (3) strahlte bei der Siegerehrung. © Tobisch

Auffällig in Obergünzburg war auch die hohe Beteiligung von Kindern und Jugendlichen: Sogar die dreijährige Nele Heckelsmüller steuerte 13 Kilometer für ihre Gemeinde bzw. für die Feuerwehr Obergünzburg (mit 51 Teilnehmern größtes Team zusammen mit dem SC Untrasried) bei.

Eine ganze Erdumrundung schaffte allein die Grund- und Mittelschule Obergünzburg – die 336 Radler aus der ersten bis zehnten Klasse plus ein paar Eltern kamen auf 40.972 Kilometer. Wie Lehrerin ­Stefanie ­Havelka berichtete, hätten sich einige ehrgeizige Klassen einen intensiven Wettkampf um die meisten Kilometer geliefert und sich so zu Höchstleistungen angespornt. Verlierer gab´s natürlich keine. Organisator ­Michael Bauer abschließend: „Gewonnen haben wir alle, weil wir was für unsere Gesundheit und die Umwelt getan haben.“

Nicht nur in Obergünzburg, sondern im ganzen Landkreis Ostallgäu darf man sich auf die Schulter klopfen: Exakt 842.341 Kilometer (Gegenwert von rund 136 Tonnen CO 2 ) haben die Teilnehmenden der diesjährigen Stadtradeln-Aktion des Landkreises mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das sind rund 55.000 Kilometer mehr als im vergangenen Jahr und entspricht 21 Erdumrundungen. Besonders aktiv neben Obergünzburg war auch die Stadt Marktoberdorf: Sie liegt mit 323.000 Kilometern bayernweit auf Rang eins und deutschlandweit auf dem siebten Platz in der Kategorie von 10.000 bis 50.000 Einwohnern. Erstmals mit dabei war Oberostendorf.

Mehr zum Stadtradeln-Ergebnis im Landkreis Ostallgäu lesen Sie hier.