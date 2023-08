Stadtranderholung in Gutwillen: „Bruchlandung auf Kemsolar50“

50 Jahre Stadtranderholung werden heuer gefeiert. Diesmal geht´s für die Kids ins Weltall. © Stefanie Echtler, SJR

Kaufbeuren - Seit letzter Woche läuft die Stadtranderholung in Gutwillen, heuer bereits zum 50. Mal. Mit dem diesjährigen Thema „Bruchlandung auf Kemsolar50“ tauchen die Teilnehmer nicht nur ins Weltall ein, sondern lernen fremde Welten kennen. Die erste Woche der Stadtranderholung (SRE) war wieder restlos ausgebucht: Über 700 Weltraumfans hatten sich angemeldet, 560 davon durften sich in den Kosmos wagen. In der zweiten Woche sind es nun mehr als 400 Anmeldungen.

Am vergangenen Mittwoch fand ein Rundgang über das SRE-Gelände statt. Dabei waren Oberbürgermeister Stefan Bosse, Jugendbeauftragter Holger Jankovsky, Jugendamtsleiter Werner Maurer, SJR-Geschäftsführer Michael Böhm, Leiter des Bau- und Umweltreferats Helge Carl, Leiterin des Jugend- und Familienreferats Cornelia Otto, Abteilungsleiter für Marketing und ÖPNV Tobias Müller, SJR- Öffentlichkeitsbeauftragte Stefanie Echtler und Vorstandsmitglied des SJR Stefan Weiß.

Los ging´s am Hexenhaus, wo es immer das Mittagessen für die hungrigen „Astronauten“ gibt. Während der Geländebegehung kamen die Gäste am „Tante Emma-Laden“ vorbei, wo sich die jungen „Weltraumbewohner“ allerlei kaufen können. Dieses Jahr gibt es zum ersten mal fünf „Emmas“, die über das gesamte Gelände verteilt stehen, um die langen Warteschlangen vor dem Laden zu umgehen. Einen dieser kleinen Läden betreut Ferdinand Hummel, er hat mit Beginn der SRE sein FSJ beim Stadtjugendring gestartet.

Weiter führte Michael Böhm, der pädagogische Leiter der Großmaßnahme, die Gäste zum „Bigmacker“-Bereich. Hier haben nur „Astronauten“ Zutritt, die mindestens zwölf Jahre alt sind. Auch das „Mobiku“ steht in diesem Bereich. Die mobile Spielplatzbetreuung gibt es laut Böhm mittlerweile seit über 40 Jahren.

Nebenan befindet sich die Werkstatt, wo gewerkelt und gebastelt wird. Dabei gibt es jedes Jahr Projekte, die sich wiederholen, aber auch themenspezifische Tüfteleien. Dieses Jahr werden hier beispielsweise Ufos gebastelt oder das Weltall in einen Schuhkarton gezaubert. So kriegen die Kinder das Gefühl, echte Weltraumforscher zu sein. Auf dem Weg zum Weiher kommen die Gäste an Hüttendörfern vorbei, die in Wabenform aufgebaut sind. In einer Hütte wohnen fünf Kinder gemeinsam.

Oberbürgermeister Stefan Bosse wollte während des Rundgangs wissen, wie es wohl auf der Stadtranderholung vor 50 Jahren ausgesehen hatte. Michael Böhm meinte daraufhin, dass es vor 50 Jahren noch keine Zelte gab. Auch nahmen nur rund 100 Kinder teil. Ursprünglich fand die Stadtranderholung am Tänzelfestrondell statt, erst seit 1974 finden sich die Teilnehmer in Gutwillen ein. Und dass soll offenbar so bleiben: Geht es nach Michael Böhm, solle die Stadtranderholung in 50 Jahren noch genau so sein, wie sie jetzt ist.

Beteiligt sind heuer auch das BRK am Weiher und die Forensik am BKH, die in der Aufbauwoche einen „Beamraum“ gebaut und tatkräftig mitgeholfen hat.