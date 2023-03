Stadtrat Buchloe entscheidet sich für Entwurf mit vielen Optionen

Buchloe - Der Kita-Entwurf für Honsolgen steht fest. Unter den vom Stadtbauamt ausgewählten drei Architekturplänen haben die Stadträte bei ihrer letzten Sitzung die Wahl für das Gewinnerkonzept getroffen. Damit werden die Vorbereitungen vorangetrieben, den Wegfall an Betreuungsplätzen in der Waaler Kita St. Anna ab September 2025 aufzufangen. Der Kita-Neubau soll in Honsolgen-West an der Kohlstattstraße entstehen und von den Kita-Kindern aus Honsolgen und Hausen zum Betreuungsjahr 2025/26 bezogen werden können.

In Buchloe fehle es nicht an Betreuungsplätzen und es gebe auch keine Wartelisten, obwohl die Nachfrage stark sei, sagte Erster Bürgermeister Robert Pöschl (CSU) auf der letzten Stadtratssitzung. Damit das so bleibt, will die Stadt Buchloe die notwendigen Plätze für einen Hort in der Mittagsbetreuung in der Meinrad-Spieß-Grundschule und für Kita-Plätze bei den „Gennachspatzen“ kurzfristig über eine Container-Lösung anbieten (Kreisbote berichtete). Innerhalb von drei bis vier Monaten sind die angeforderten Wohneinheiten in Modulbauweise in der Regel nutzbar.



Anders sehen die „Wartezeiten“ für den Einzug der Kinder und des Personals bei einem Kita-Neubau aus. Die Eröffnung der neuen Kindertagesstätte in Honsolgen, die im Herbst letzten Jahres von den Stadträten auf den Weg gebracht wurde und durch die Eigennutzung der Waaler Gemeinde notwendig geworden war, ist für den September 2025 geplant. Und das beruhe auf einer sehr straffen Zeitplanung, erklärte der Stadtchef. Daher sei es wichtig, sich schnell über die Entwürfe der Architekten ein Bild zu machen und dazu eine Entscheidung zu treffen, betonte Robert Pöschl.

Geschützte Atmosphäre

Alexander Karg, Stellvertretender Bauamtsleiter der Stadt Buchloe, stellte die in die engere Auswahl aufgenommenen Planungskonzepte für die neue Kita in Honsolgen vor und erklärte deren Vor- und Nachteile. In der anschließenden Diskussion zwischen den Stadträten kristallisierte sich schnell heraus, dass der Entwurf des Architektenbüros Mayr aus Buchloe den Zuschlag erhalten sollte. Und zwar aus folgenden Gründen: Das geplante zweigeschossige Gebäude würde sich gut in die benachbarten Einfamilienhäuser einpassen – so sei es genauso groß, aber würde auf den ersten Blick nicht wie eine Kindertagesstätte wirken, betonte Gewinner-Architekt Christoph Mayr gegenüber dem Kreisboten. Zudem ermögliche die künftige Kita einen großflächigen Durchblick zum Garten und die 15 Stellplätze benötigten nicht noch zusätzlichen Raum, erläuterte Alexander Karg vom Bauamt.



+ So könnte der Vorplatz der neuen Kita in Honsolgen aussehen. © Entwurf: Mayr

„Man baut für kleine Kinder, und die brauchen eine geschützte Atmosphäre“, begründete Christoph Mayr die Teilplanung seines Entwurfs. Die Aufenthalts- und Schlafräume der Krippenkinder habe er daher im hinteren Teil der Kita eingeplant, so der Buchloer Architekt. Auch bestünde die Möglichkeit, so Projektleiter Alexander Karg, den „Waldkindergarten“ im Kita-Gebäude oder eine weitere Kindergruppe im Gartenbereich aufnehmen zu können.



Dienstwohnung umstritten

Die Stadträte stimmten diesem überzeugenden Entwurf ohne Ausnahme zu, nur in der Frage der für den ersten Stock geplanten Wohnung für das Kita-Personal herrschte Uneinigkeit. Stadtrat Franz Lang (FWV) gab zu bedenken, dass das Kita-Personal selbst Unruhe in die Kindertagesstätte bringen könnte und eine hohe Ansteckungsgefahr für die Kinder bestünde. „Der Kindergarten ist ein sehr sensibler Bereich. Es ist nicht ratsam, hier eine Wohnung einzurichten. Praktikanten würden Freunde in die Kita mitbringen, die dann im Garten spielen könnten.“ Der Antrag, keine Personalwohnungen einzurichten, wurde allerdings mit 14:9 Stimmen von den Räten abgelehnt.



Der Bau der Kindertagesstätte Honsolgen kann laut Robert Pöschl vermutlich Ende dieses Jahres beginnen.