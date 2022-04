Kaufbeurer Stadtrat beschließt Haushalt für 2022

Von: Mahi Kola

Viel investiert die Stadt in den Kita-Ausbau, wie hier in der Grünwalder Straße. © Kola

Kaufbeuren – Sanierung von Schulen, neue Kitas, Straßenbaumaßnahmen: Trotz unsicherer Finanzprognosen angesichts der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges hat die Stadt in puncto Investitionen künftig einiges vor. Auf welchen Bereichen und Projekten besonderes Augenmerk liegt, und was die Stadtratsfraktionen zum Haushalt sagen, stand im Fokus der jüngsten Stadtratssitzung.

Für dieses Jahr sind Investitionen in Höhe von 47 Millionen Euro geplant. Oberbürgermeister Stefan Bosse sprach von einer unerwartet guten Entwicklung auf der Einnahmeseite. Ein „außerordentlich hohes Finanzvolumen“ gibt es laut Stadtkämmerer Markus Pferner zufolge auch dank Mittelübertragungen in Höhe von 26 Millionen Euro aus dem vergangenen Haushaltsjahr. Bis 2025 will die Stadt gut 119 Millionen Euro investieren: Circa 21 Millionen Euro werden für den Straßen- und Kanalbau verwendet; in den Hochwasserschutz fließen 7,5 Millionen Euro. Viele der Bauprojekte umfassen Sanierungen und Erweiterungen von Schulen. Das größte Vorhaben in diesem Bereich ist die Gustav-Leutelt-Schule, die zu einer Ganztagsschule ausgebaut wird – mit Gesamtkosten von voraussichtlich 16,6 Millionen Euro. Um dringend benötigte Betreuungsplätze zu schaffen, ist der Bau von Kitas ein weiterer wesentlicher Punkt. Knapp neun Millionen Euro wird für den Neubau der Turnhalle am Krautlussweg in die Hand genommen. Deren Altbau dient momentan als Notunterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine.



Ausgaben und Risikofaktoren

Als Risiken nannte Pferner unter anderem den „ungebremsten Anstieg“ der Bezirksumlage, der Personalkosten und Jugendhilfeausgaben. Außerdem schlagen die Millionenverluste der Kliniken Ostallgäu-Kauf­beuren zu Buche, die die Stadt gemeinsam mit dem Landkreis je zur Hälfte tragen muss – allein in diesem Jahr sind hier fast fünf Millionen Euro prognostiziert. Betriebsverluste hat auch das Eisstadion zu verzeichnen: Dort bleiben die jährlichen Betriebsverluste bei 1,5 Millionen Euro. Nicht zuletzt wegen möglicher Auswirkungen der Ukraine-Krise sei die Planung mit „bedeutenden Unabwägbarkeiten“ verbunden so Pferner.



Statements der Fraktionen zum Haushalt

Julia von Stillfried (CSU) sprach von einem soliden Haushalt. Sie betonte die Bedeutung, in wichtige Zukunftsbausteine wie Kinder- und Bildungseinrichtungen sowie Digitalisierung zu investieren. Auch den Stellenwert eines offenen Dialogs mit Akteuren der Stadt, wie beispielsweise Händlern, hob sie hervor.



Die gemeinsame Entscheidung über einen kommunalen Haushalt sei laut Oliver Schill (Grüne/FDP) mit „Verantwortung für unsere Gemeinschaft, unsere Werte und unsere Zukunft“ verbunden. Wichtig seien neben Mobilität und Digitalisierung auch die Bereiche Bildung und Klimaschutz. Es zeige sich dabei deutlich, dass „Bildung und Digitalisierung Hand in Hand gehen“. Dadurch, dass die Neuverschuldung auf ein vertretbares Maß begrenzt worden sei, sei es auch den künftigen Generationen möglich, „in Ideen und Projekte für die Zukunft unserer Stadt zu investieren“, so Schill.



Bernhard Pohl (FW) sah auf der Einnahmeseite noch Luft nach oben, hob aber gleichzeitig das „hohe Verantwortungsbewusstsein bei den Ausgaben“ hervor: „Wir gehen sehr sorgsam mit dem um, was uns zur Verfügung steht“. In punkto Wohnraum forderte er mehr Investitionen, sowie schnelle Entscheidungen in der Grundstücksfrage für den Hochschulcampus. Während der Investitionsschwerpunkt in Bildung „richtig“ sei, stellte er andere Priorisierungen wie die Sanierung des Hallenbads infrage. Wichtig sei auch, weiterhin die Vereine als „Grundlage für gesellschaftliches Leben, Zusammenhalt und Attraktivität in der Stadt“ zu unterstützen.



„Kinder und Jugendliche haben bei uns einen hohen Stellenwert“, fand Julia Bosse (Generation KF) lobende Worte. Neben dem Ausbau erneuerbarer Energien müsse auch die Investition in Radwege weiter vorangetrieben werden, damit „das Fahrrad an Attraktivität gewinnt“. Froh zeigte sie sich über die Zukunft des Jordanparks, der mit seiner Veranstaltungsfläche künftig einen Ort für Begegnung und eine Plattform für „die vielen talentierten Menschen der Stadt“ biete. Um die Innenstadt „neu zu denken“ brauche es frische Ideen und „Mut, für wichtige Projekte Geld aufzuwenden“, so Bosse.



Ernst Holy (KI) lobte das Entwicklungskonzept für die Innenstadt, genauso wie das städtische Wohnbauvorhaben Blasius-Blick. Was die Digitalisierung betrifft, sah er allerdings noch Nachholbedarf. Hier sei eine konkrete Strategie wünschenswert.



Catrin Riedl (SPD) sah die Ausgaben für Schulen und Kitas als wichtige Zukunftsinvestition. Um die Altstadt noch attraktiver zu gestalten, regte die Fraktion einen Biomarkt am Samstag an. Riedl lobte das „neue Miteinander“ im Stadtrat und die gemeinsamen Bemühungen, „unsere Heimat zu gestalten und auch in schwierigen Fragen Lösungen zu finden“. Beispielhaft sei hier der Einsatz für die Flüchtlinge in der Stadtgesellschaft, der eindrucksvoll zeige, „dass wir eine weltoffene Kommune sind“.