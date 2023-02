Einigkeit im Kaufbeurer Stadtrat für den Ausbau der Hüttenstraße

„Viele Bürger mitnehmen“

Von Wolfgang Becker schließen

Kaufbeuren – Am Ende waren sich alle Fraktionen einig und äußerten sich zufrieden: Der Ausbau der Hüttenstraße kann nach erfolgter Anpassung der Pläne starten. Der Bauausschuss hatte in seiner letzten Sitzung die seitens der Verwaltung vorgelegte Planung zwar grundsätzlich positiv gesehen, nach intensiver Diskussion jedoch die Verwaltung mit der Einarbeitung von abweichenden Details beauftragt (wir berichteten).

Damit steht einer Umsetzung nach einer Beauftragung in diesem Jahr nichts mehr im Wege. Stadtrat Robert Klauer (KI) als Ideengeber der Änderungen im Bauausschuss stellte fest: „Diskussionen sind gut, aber man muss möglichst viele Bürger mitnehmen.“

Eingangs erläuterte Oberbürgermeister Stefan Bosse nochmals den im Bauausschuss gefundenen Kompromiss, der nun seitens der Verwaltung in die Planung eingearbeitet worden sei. Es handelte sich dabei um Stellplätze vor der Arztpraxis und vier Parkplätze im westlichen Straßenabschnitt im Tausch gegen zwei vorgesehene Bäume. Klauer sprach von einem „zukunftsgerichteten Plan“ der Bauverwaltung und vertrat die Auffassung, dass der individuelle und der Versorgungsverkehr auch in Zukunft bleiben werden.

Das sah Bernhard Pohl (FW) ähnlich: „Bei aller Euphorie über das Rad und den ÖPNV wird der Individualverkehr nicht weniger. Die Menschen werden älter und sind nicht nur mit dem Rad unterwegs.“ Paul Meichelböck (Linke) war dagegen der Ansicht, dass der Verkehr zurückgehen werde. Zudem vertrat er die Auffassung, dass es kein Anrecht für Parkplätze im öffentlichen Raum geben dürfe und sich jeder selbst darum kümmern müsse.



„Dankbar für neuen Entwurf“

„Endlich passiert etwas“, sagte Christian Sobl (CSU), „was im Stadtteil Neugablonz zu Diskussionen geführt hat.“ Er begrüße das neue Bild mit Bäumen und Grün an der breiten Straße, deren ursprüngliche Funktion als Verbindungsstraße zur Kernstadt nicht benötigt worden sei. „Ich bin dankbar für den neuen Entwurf“, sagte er, auch mit Blick auf die nachträglich eingearbeiteten Parkplätze. Catrin Riedl (SPD) freute sich, wie der Bauausschuss den vorgelegten Plan „unter die Lupe genommen“ habe. Das Auto sei zurückgedrängt worden, und es herrsche nun mehr Parität.



Christian Köhler (AfD) sprach die mögliche Installation von Elektro-Ladesäulen bei einzelnen Parkplätzen an, was laut Carl grundsätzlich möglich wäre, dann sei allerdings nur die Nutzung durch entsprechende Fahrzeuge erlaubt. „Es zählt der Blick auf das große Ganze, nicht der einzelne Stellplatz“, so Bürgermeister Oliver Schill (Grüne). Der Verkehr werde gerecht verteilt, und an der jetzigen Lösung könnten sich künftige Planungen messen lassen. „Wir erreichen mehr Lebensqualität in der Hüttenstraße“, lautete sein Fazit.



Die Unschärfe von 20 Prozent bei der Kostenplanung stieß bei Bernadette Glückmann (FW) auf Bedenken, da dies eine nicht unerhebliche Summe für die Stadt bedeute. Der Referent machte deutlich, dass dadurch mögliche Veränderungen der Kosten zwischen Planung und Realisierung aufgefangen würden, weil laut Haushaltsrecht keine Reserven eingeplant werden dürften. Am Ende gab es ein einstimmiges Votum des Stadtrates für die vorgeschlagene Planung. Abschließend gab der OB bekannt, dass ab 1. April die Sitzungen des Stadtrates wieder im Rathaus stattfinden.