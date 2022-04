Stadtrat verabschiedet Resolution gegen Ukraine-Krieg

Kaufbeuren – Auf Antrag der CSU hat der Kaufbeurer Stadtrat nun eine Resolution gegen den Krieg in der Ukraine verabschiedet und will damit ein gemeinsames und deutliches Zeichen gegen den „völkerrechtswidrigen Angriff“ Russlands setzen. Ein Satz stieß dabei allerdings auf Kritik.

Mit der Resolution soll das Ziel der Stadt Kaufbeuren unterstützt werden, für Menschen, die in Bayern ankommen, „schnell und unbürokratisch Hilfe anzubieten“. Schon vom ersten Tag an habe die Stadt Vorbereitungen zur Unterbringung und Versorgung der Kriegsflüchtlinge getroffen, und bereits mehrere hundert Menschen aufgenommen. „Der Stadtrat ist tief beeindruckt vom hohen Maß der Solidarität der Kaufbeurer Bürgerinnen und Bürger, das sich im Anbieten von Wohnraum, ehrenamtlichem Engagement oder in Form von Spenden manifestiert“, galt der Dank den Bürgern für ihr großherziges Engagement. Die ganze Solidarität der Stadt gelte den Menschen, die tagtäglich ums Überleben kämpfen. „Gleichzeitig stehen wir an der Seite unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger russischer Herkunft, die diesen von Putin entfachten Krieg ablehnen, sich solidarisch zeigen und friedlich in unserer Stadt integriert sind“, heißt es in dem Antrag.



Ein Satz sorgt für Diskussionen

Während die große Mehrheit im Stadtrat die Resolution unterstützte, sorgte folgender Satz darin für Diskussionsbedarf: „Die Ukraine ist angegriffen worden, weil sie sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit entschieden hat.“ Sowohl Christoph Gänsheimer (Linke) als auch Christian Köhler (AfD) störten sich an dem Passus, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Gänsheimer kritisierte in diesem Zuge die Flüchtlingspolitik der EU, und verwies dabei auf „Tausendende von Menschen, bei denen wir zugelassen haben, dass sie im Mittelmeer ertrinken“. Er appellierte daran, an der unbürokratischen Aufnahme von Flüchtlingen festzuhalten und nicht nach Nationalität zu unterscheiden. Die Kritik wollte Bernhard Pohl (FW) nicht so stehen lassen: „Kauf­beuren hat gezeigt, dass sie eine weltoffene Stadt ist: Wir helfen Menschen in Not – egal, wo sie herkommen“, so Pohl. „Es gibt keine ‚guten‘ und ‚schlechten‘ Flüchtlinge“, bekräftigte Julia Bosse (Generation KF). „Unsere Solidarität gilt allen Flüchtlingen“, sagte dazu Oberbürgermeister Stefan Bosse, die Ukrainer seien allerdings „von unmittelbaren Kriegshandlungen betroffen“. Köhler lehnte die Resolution letztlich als einziges Stadtratsmitglied ab, da er den besagten Satz in der Resolution „nicht mittragen“ könne.