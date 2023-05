Verwaltung unter Beschuss: War die Kita-Misere absehbar?

Stadtrat Kaufbeuren

Von Felix Gattinger schließen

Kaufbeuren – Als in der vergangenen Woche Vertreterinnen der Elterninitiative „Austauschgruppe Kita und Kindergarten Kaufbeuren“ ihren bereits seit längerem kursierenden Offenen Brief an die Stadt im Rahmen einer Bürgersprechstunde vor der Stadtratssitzung symbolisch an dem Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) übergaben, stand das Thema natürlich bereits auf der Tagesordnung.

Der Brief kritisiert unter anderem, dass es nach wie vor keine ausreichende berufliche Planungssicherheit für die Eltern gebe und eine Vergabe nach Dringlichkeit dem Recht auf Förderung aller entgegenstehe. Zentral ist auch der Vorwurf, die Situation sei nicht überraschend gekommen, wäre also seit langem absehbar gewesen (wir berichteten).

Das bestritt Bosse jedoch entschieden. Strukturell und baulich, könne man relativ gut auf die Situation reagieren, erklärte er und bezog sich dabei auf Platzerweiterungen in zahlreichen Einrichtungen wie der Kita „Guter Hirte“ oder St. Peter und Paul im Haken sowie auf Neubauten, wie eine Kita am Afraberg oder die Umnutzung des Oberbeurer Pfarrhofs. Anders sei es beim Fachkräftemangel, und der sei nicht nur das weitaus größere sondern auch ein Gesamtgesellschaftliches Problem.

Den Fachkräftemangel aber wollte Tobias Würfel (Generation KF) auf der Agenda an vorderste Stelle setzen. Darauf Bosse: Daran arbeiten wir. Erzieherinnen und Erzieher lassen sich aber nicht einfach herzaubern. An die Generation KF gewandt fügte er hinzu: „Wenn einer von uns in Rente geht, kommt ein Halber von euch nach. Das ist die Situation.“



Unterstützt wurde er dabei von Christian Sobl (CSU): Man habe tatsächlich bis vor kurzem mit einem rückläufigen Betreuungsbedarf gerechnet. Jetzt müsse man den Leuten sagen, was möglich ist, und was nicht. Wörtlich sagte er: „Fachkräfte ausbilden dauert fünf Jahre, und wir haben derzeit Vollbeschäftigung.“



Als „zu schön dargestellt“ bezeichnete Paul Meichelböck (Die Linke) die Position der Stadtverwaltung und wurde dafür wiederum vom 2. Bürgermeister Oliver Schill (Grüne) kritisiert, er tue damit der Verwaltung unrecht. Es gelte jetzt „Druck aus dem Kessel zu nehmen“, so Schill.