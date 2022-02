Stadtrat winkt Haushaltsplan durch – Alles scheint möglich

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Altes Rathaus Marktoberdorf. © Archiv: Werner Thoma / IMAGO

Marktoberdorf – „Geschafft!“ Montagabend um 18.24 Uhr verabschiedete der Stadtrat Marktoberdorf einstimmig und quasi im Schnelldurchlauf den knapp 75 Millionen Euro schweren Haushaltsplan für das laufende Jahr. Mit einiger Erleichterung in der Stimme schloss Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell denn auch den öffentlichen Teil der Sitzung. Keine Kritik, keinen Widerspruch hatte das rund 120 Seiten starke Werk von den Stadträten erhalten. Im Gegenteil, alle Fraktionen sprachen sich positiv für den Haushalt 2022 aus.

Grund zur Sorglosigkeit gebe es zwar nicht, sagte Hell in seiner Rede. Doch der Haushaltsplan, der gleichzeitig Investitionen in wichtige infrastrukturelle Projekte sowie einen weiteren Schuldenabbau vorsieht, gestalte sich erfreulich. Das sei insbesondere sprudelnden Gewerbesteuereinnahmen zu verdanken, die allein in diesem Jahr mit rund 29 Millionen Euro zu Buche schlagen und der Stadt finanzielle Spielräume eröffnen. Hell betonte in diesem Zusammenhang das stete Bemühen von Verwaltung und Stadtpolitik, Unternehmen vor Ort attraktive Möglichkeiten zu bieten, sich niederzulassen oder zu erweitern. „Gewerbesteuereinnahmen fallen einem nicht von selbst in den Schoß“, so Hell dankbar.

Gleichzeitig räumte er die hohe Belastung durch die Kreisumlage (20,4 Millionen Euro in 2022) ein und stimmte die Stadträte auf weitere Großprojekte in den kommenden Jahren ein. So müssen für den Neubau der Grundschule St. Martin insgesamt rund 30 Millionen Euro gerechnet werden. Auch der Umbau von Bahnhof und Busbahnhof sowie die Sanierung von Straßen (wie der Hochwiesstraße) und Brücken stünden in den nächsten Jahren an. Gleichzeitig möchte die Stadt nicht auf ihre freiwilligen Leistungen in Höhe von einer Million Euro verzichten, die zu einem großen Teil an Vereine und soziale Einrichtungen gehen. Ein besonderes Augenmerk brachte Hell der Umsetzung von Luitpold-Bewegungsparkour und der Gedenkstätte der Opfer des Zweiten Weltkriegs am Friedhof St. Martin entgegen. Beide Projekte wurden hauptsächlich über Spenden- und Sponsorengelder finanziert.



Wenn in Marktoberdorf etwas angepackt wird, dann hat es Hand und Fuß. Und am Ende Bestand.

„Sind wir einfach der Diskussionen müde?“, fragte Carl Singer, Finanzbeauftragter des Stadtrats in die Runde und spielte dabei auf das ungewöhnliche Einvernehmen aller Fraktionen in Sachen Haushaltsplan an. Nein, lautete seine Antwort sogleich. Die Zusammenarbeit ginge lediglich ohne parteipolitisches Geschacher vor sich. „Wir haben jedes Investitionsprojekt bereits mit großer Mehrheit beschlossen. Jetzt gilt es, diese in die Tat umzusetzen.“ Das Wohl der Kinder und Familien sei die finanzielle Belastung der Stadt wert, auch darin gebe es im Stadtrat Konsens, zählte Singer weiter auf. „Und wir können stolz darauf sein, die Investitionen wie den Neubau eines modernen Kindergartens und eine Kinderbetreuung auf sehr hohem Niveau so gut zu stemmen.“



Ins gleiche Horn blies SPD-Stadtrat Stefan Elmer. Er sprach von sinnvollem Maßnehmen sowie richtiger Weichenstellung und befürwortete Investitionen in den ÖPNV, den Radverkehr und in die Kinderbetreuung. Er appellierte allerdings daran, deren Kosten nicht in größerem Umfang auf die Eltern abzuwälzen.



Auch Jörg Schneider (Grüne) freute sich, dass es für die Kinder und Jugendlichen in Marktoberdorf mit großen Schritten voran ginge. Er lobte das anstehende Engagement in den Umweltschutz, den ÖPNV und in mehr Nachhaltigkeit. Dafür stehen allein in diesem Jahr 200.000 Euro bereit.



Andreas Grieser (CSU) und Meinrad Seelos (Stadtteile Aktiv) sahen das genauso. Grieser sprach von einem „ausgewogenen und realistischen Haushalt“. Die Konsolidierungsmaßnahmen zeigten Wirkung, so der CSU-Stadtrat.



Geschafft ist‘s also, der Haushalt für 2022 ist in trockenen Tüchern. Bürgermeister Hell resümierte mit Blick auf das gute Miteinander denn auch gut gelaunt: „Diese Mannschaft kickt für Marktoberdorf.“