Stadtrat stimmt Erweiterungsplänen von AGCO/Fendt zu

Von: Angelika Hirschberg

Ein Parkhaus soll nach Meinung der Stadträte die Parksituation bei AGCO/Fendt entspannen. © Hirschberg

Marktoberdorf – Der Landtechnik-Hersteller AGCO/Fendt will seinen Standort in der Kreisstadt weiter entwickeln und auf seinem Betriebsgelände zwischen Micheletal und Moosstraße nachverdichten. Was zunächst nach einer guten Neuigkeiten klang, stieß bei Teilen des Stadtrats dennoch auf Kritik. Denn Fendt wünscht sich auch mehr Stellflächen für parkende Mitarbeiterautos.

Zunächst aber geht es dem Unternehmen darum, den seit 2012 geltenden Bebauungsplan für das rund 35 Hektar große Areal mit dem Namen „Industriegebiet Nord“ zu vereinfachen und damit mehr Flexibilität für künftige Planungen zu schaffen. Außerdem möchte Fendt auf seinem Gelände die maximal zulässige Gebäudehöhe von 25 auf 27 Meter anheben und die Grundflächenzahl erhöhen. Diese gibt den Flächenanteil eines Baugrundstückes an, der überbaut werden darf. Ganz konkret möchte das Unternehmen zunächst seine Zufahrt von der Gebrüder-Rösle-Straße aus neu organisieren.



Geplante Parkplätze sorgen für Empörung

Entlang der Weitfeldstraße an der östlichen Grundstückgrenze soll außerdem per Bebauungsplan der Bau von Schrägparkplätzen ermöglicht werden. „Auf keinen Fall“, empörte sich Anne-Dore Fritzsche von den Grünen. Ihre Fraktion werde da nicht mitgehen. Sie schlug dagegen vor, Fendt solle mehr in Sachen Fahrgemeinschaften tun oder Sammeltaxis für seinen Mitarbeitenden bestellen. Auch Eugen Kögel (CSU) und Wolfgang Hannig (SPD) vermeldeten Bauchschmerzen bei diesem Thema. Fendt wolle in die Höhe, sagte Kögel. Das sei durchaus löblich. „Doch warum dann noch mehr Parkplätze in der Fläche? Ich verstehe bis heute nicht, warum Fendt kein Parkhaus bauen will“, so der CSU-Stadtrat, der für diese Äußerung Applaus von den Grünen erhielt. Auch Wolfgang Hannig befürchtete ein Ausparkchaos bei Schichtende.



Das Bauamt beruhigte. Mit dem aktuell geforderten Startschuss für die Planungen hätte der Stadtrat noch genügend Möglichkeiten einzugreifen, sagte Marion Schmid. Und nur mit einem überarbeiteten Bebauungsplan sei der Bau eines mehrgeschossigen Parkhauses überhaupt denkbar. Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell warb im Stadtrat für eine Unterstützung der Pläne des größten Arbeitgebers der Region.



Mit sechs Gegenstimmen beschloss das Gremium mehrheitlich die Änderungen des Bebauungsplans. Die Verwaltung wurde beauftragt, das anstehende Bauleitverfahren in die Wege zu leiten.