Standortbezogene Sammlung am Fliegerhorst Kaufbeuren eröffnet

Von: Wolfgang Becker

Die vom Initiator erläuterte Reliefdarstellung des Fliegerhorstes wurde von den amerikanischen Streitkräften für die Sicherheitskräfte angefertigt. © Becker

Kaufbeuren – Die Stadt Kaufbeuren hat nicht nur eine lange Geschichte, sie ist auch reich an Geschichten. Etliches davon ist im Kaufbeurer Stadtmuseum zu sehen – in herausragender Weise. Nun gibt es eine Ergänzung, die mit einem anderen Blick die Geschichte der Stadt beleuchtet: in ihrer Funktion als Garnisonsstadt. Im Fliegerhorst Kaufbeuren eröffnete Oberst Martin Langer, Kommandeur der Abteilung Süd Technisches Ausbildungszentrum der Luftwaffe, eine standortbezogene Sammlung am Fliegerhorst. „Eine wunderbare Ausstellung“, so der Kommandeur. Die Ausstellung vermittelt in acht Räumen auf 150 Quadratmetren einen Eindruck von der Entwicklung des Fliegerhorstes aus den Anfängen bis in die heutige Zeit.

In seiner Begrüßung ging der Kommandeur auf die Anfänge der jetzigen Ausstellung ein. Schon früh habe es Modelle und Anschauungsmaterial gegeben, das in der technischen Ausbildung genutzt wurde. Mit weiteren neuen Waffensystemen wuchs der Fundus. Doch im Laufe der Zeit kamen auch Exponate hinzu, welche inhaltlich mit der Geschichte des Fliegerhorstes verbunden waren. „Die heute eröffnete standortbezogene Ausstellung zeigt schlaglichtartig die wechselvolle Geschichte des Fliegerhortes über rund einhundert Jahre“, so der Kommandeur, „mein Dank geht an alle Akteure, insbesondere an Hauptmann a. D. Matthias Tietje, der sich dafür engagiert hat“, freute sich der Oberst.

Langer Weg

Über die beiden Weltkriege und dem Bau der Flugplatzanlage, die Wiedervereinigung und die Zeit als „Technische Schule der Luftwaffe 1“ sei eine Einrichtung entstanden, die der Information und der Traditionspflege gleichermaßen diene. Sie soll im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für alle Bürger zugänglich sein. „1996 entstand der erste Gedanke für eine Lehrsammlung, was 1998 zur Eröffnung einer Technik-Lehrsammlung führte“, erläuterte Tietje, ehemaliger Lehroffizier am Fliegerhorst. Seit Jahrzehnten sammelte er Material, wo immer es möglich war: „Im Fliegerhorst gibt es keinen Dachboden oder Keller, den ich nicht inspiziert habe.“ 2010 musste die Ausstellung aus brandschutzrechtlichen Gründen zwar geschlossen werden, existierte aber weiter. Nach dem Schließungsbeschluss für den Fliegerhorst 2011 war zunächst völlig offen, was weiter passiert, berichtet Tietje.

Außenstelle von Dresden

Mit dem Partizipations-Projekt „Kaufbeuren unterm Hakenkreuz. Eine Stadt geht auf Spurensuche“ entstand 2017 eine Kooperation mit dem Kaufbeurer Stadtmuseum. Bereits 2018 stand das jetzige Gebäude 110 im Fliegerhorst zur Verfügung. Nach der 2019 erfolgten Entscheidung für den Erhalt des Standortes nahm die Entwicklung richtig Fahrt auf und die Räumlichkeit verfestigte sich endgültig. Rund eineinhalb Jahre habe man nach den Worten des Projekt-Initiators mit einer Handvoll Leuten für die Ausstellung benötigt. Auch eine Projektgruppe mit vier Teilnehmern des Jakob-Brucker-Gymnasiums sei unterstützend tätig gewesen. Die standortbezogene Ausstellung gehört nunmehr als Außenstelle zum militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden – einem der bedeutendsten Geschichtsmuseen Europas. Das hiesige Gesamtkonzept umfasst eine weitere technische Lehrsammlung über die zehn Räume mit 500 Quadratmetern, die im November 2022 eröffnet wird. „Ich danke meiner Familie für die Freiräume, die sie mir in all den Jahren zur Verwirklichung meines Traumes gelassen hat“, sagte Tietje dem Kreisbote und setzte schmunzelnd hinzu: „Ich bin mir sicher, dass noch viele Einzelobjekte in Dachböden und Scheunen unserer Region schlummern. Wer noch etwas hat, darf sich gerne bei mir melden.“