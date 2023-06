Ausbildungsverbund Pflege Ostallgäu-Kaufbeuren – starkes Bündnis in der Pflege

Bei der Vertragsunterzeichnung des Ausbildungsverbundes Pflege dabei (v.l.): Andreas Kutschker (Vorstand Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren), Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Landrätin Maria Rita Zinnecker, Tobias Grad (Stellvertretender Geschäftsführer GGSD), Heike Gülker (Werkleiterin Kreis-Seniorenheime), Professor Wolfgang Hauke (Präsident Hochschule Kempten) und Thomas Hofmann (Geschäftsführer BRK Kreisverband Ostallgäu). © Foto: Dürr

Ostallgäu – „Der Personalmangel gefährdet die Gesundheit und das Leben der Patienten – in jeder Klinik und in jeder Pflegeeinrichtung.“ Und: „Wenn die Pflege wegfällt, bricht alles zusammen.“ Drastische Worte von Pflegekräften aus der Region, die einem gellenden Hilferuf gleichkommen. Auch im Ostallgäu ist die Lage in der Pflegebranche prekär; allerdings will man hier das Problem nun gemeinsam angehen. Mit den Worten „Kooperation statt Konkurrenz“ hat Landrätin Maria Rita Zinnecker die passende Parole ausgegeben. Auf dem Weg zum Gelingen dieses Konzepts wurde jetzt ein wichtiger Pflock eingeschlagen.

Wie bedeutsam die Gründung des „Ausbildungsverbundes Pflege Ostallgäu-Kaufbeuren“ ist, zeigte allein die Anwesenheit von Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek bei der Vertragsunterzeichnung im Marktoberdorfer Landratsamt. Der CSU-Politiker, der sich bei seinem Besuch auch ins Goldene Buch des Landkreises eintrug, sprach denn auch von einem „Meilenstein für die Pflege in der gesamten Region“. Neben den bekannten Akteuren – im Einzelnen sind dies die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, die Krankenpflegeschule Kaufbeuren, der Kreisverband Ostallgäu des Roten Kreuzes, das Bildungszentrum Allgäu für Pflege, Gesundheit und Soziales der gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste (GGSD) sowie der Landkreis Ostallgäu selbst mit seinen Senioren- und Pflegeheimen in Obergünzburg, Buchloe und Waal – ist bei dem Bündnis erstmalig in Bayern eine Hochschule mit an Bord, nämlich die in Kempten. Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, ging dort vor eineinhalb Jahren ein Bachelor-Studiengang Pflege an den Start. Dieses Studium wird nach Überzeugung aller Experten den Beruf des Pflegers weiter aufwerten.

Landrätin Zinnecker skizzierte vor den anwesenden Akteuren die Anstrengungen, die bereits in den zurückliegenden Jahren auf dem Weg zum Ausbildungsverbund Pflege unternommen worden seien. Den Startschuss gab gewissermaßen die generalistische Pflegeausbildung, die vor drei Jahren eingeführt wurde. Waren zuvor die Nachwuchskräfte schon zu Beginn ihrer Ausbildung mit der Entscheidung konfrontiert, ob sie später in der Krankenpflege, der Kinderkrankenpflege oder in der Altenpflege arbeiten wollen, so durchlaufen seit 2020 alle die gleiche Ausbildung und bekommen so die Qualifikation einer Pflegekraft.



Die Ausbildung beinhaltet viele praktische Elemente, die von Fachkräften begleitet werden müssen. Ein Ziel des Ausbildungsverbunds Pflege ist es nun, gemeinsame hohe Standards bei der Ausbildung und eine Zusammenarbeit bei Praxiseinsätzen zu etablieren. Außerdem soll es durch die Kooperation auch kleineren Einrichtungen ermöglicht werden, Ausbildungsplätze anzubieten. Insoweit sei zu hoffen, unterstrich die Landrätin, „dass bald viele weitere Mitglieder in den Ausbildungsverbund eintreten“.



„Allianz der Willigen“ im Ostallgäu

Im Ostallgäu habe man„früh erkannt, dass in der Pflege ein Miteinander besser ist als ein Gegeneinander“, sagte Zinnecker. Deshalb habe man „eine Allianz der Willigen gesucht und gefunden“. Damit ließen sich „Synergieeffekte erschließen über regionale Grenzen hinweg“. Im vergangenen Jahr habe man bereits eine Marketingkampagne gestartet, um Nachwuchs im Pflegebereich zu gewinnen. Der jetzt installierte Ausbildungsverbund solle „eine starke Stimme der Pflege“ werden. Maria Rita Zinnecker: „Wir wünschen uns, dass wir ganz, ganz viele finden, die sich für den Pflegeberuf begeistern.“



Damit das gelingen kann, müssen in den Augen von Gesundheitsminister Klaus Holetschek im Pflegebereich bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden. So gelte es, die überbordende Bürokratie abzubauen („Die Hand mehr am Bett des Patienten haben als am Kugelschreiber“) und so die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Auch dabei kann nach Überzeugung der Ostallgäuer Landrätin der Ausbildungsverbund helfen, weil „der Verwaltungsaufwand für die einzelne Ausbildungsstätte weniger wird und dadurch mehr Kapazitäten für die konkrete Ausbildung frei werden“.



Nötig ist laut Holetschek aber auch eine höher angesiedelte Gehaltsstruktur, „damit man als Pfleger auskömmlich verdient und eine Familie ernähren kann“. In diesem Zusammenhang müsse auch die Leiharbeit in der Pflege zurückgedrängt werden. Der jetzt gegründete Ausbildungsverbund sei jedenfalls „ein guter Ansatz, das Berufsfeld Pflege aufzuwerten“, die Beteiligung der Kemptener Hochschule „ein wichtiges Signal“. Weil dort auch das Bayerische Zentrum Pflege Digital angesiedelt sei, wo zu Problemstellungen der Pflege im digitalen Wandel geforscht wird, kam der Minister, der in Memmingen wohnt und dort seinen Stimmkreis hat, zu diesem Schluss: „Das Allgäu mit seiner Hochschule ist zum Zentrum der Pflege geworden.“