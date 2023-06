Gemeinsame Wanderung zum Start der Gesundheitswoche

„Rauszeit“ an frischer Luft: Landrätin Maria Rita Zinnecker (l. neben dem Plakat) und Oberbürgermeister Stefan Bosse (rechts neben dem Plakat).

OB und Landrätin auf Wanderschaft

Die Gesundheitswoche vom Allgäu bis zum Bodensee ist für die Region Ostallgäu-Kaufbeuren offiziell eröffnet. Motto der Veranstaltungsreihe ist „(R)Auszeit für alle – gemeinsam statt einsam“. Diesem Motto folgend sind Landrätin Maria Rita Zinnecker und Oberbürgermeister Stefan Bosse zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern vom Parkplatz an der Wenglinger Steige auf die Bergmang-Alpe gewandert.

„Bewegung, Sport und Meditation steigern das körperliche und seelische Wohlbefinden“, sagte Zinnecker bei der Einkehr auf der Alpe. „Als landschaftlich sehr attraktive Region gibt es bei uns nahezu unendliche Möglichkeiten, sich an der frischen Luft eine Rauszeit zu nehmen.“ Die Bandbreite der Veranstaltungen reiche vom Waldbaden über Rücken-Yoga und Brain-Walking bis hin zu E-Bike-Touren und Vorträgen zur Herz-Stärkung.

Oberbürgermeister Stefan Bosse: „Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wie stark die Gesundheitsregion Ostallgäu-Kaufbeuren ist, zeigen die zahlreichen attraktiven Angebote im Rahmen der Gesundheitswoche. Diese wird einen großartigen Beitrag zum Wohlbefinden der Menschen in Stadt und Landkreis leisten und ist daher eine wertvolle Bereicherung für den Veranstaltungskalender der Region.“

Über 70 Veranstaltungen im Ostallgäu und in Kaufbeuren

Im Ostallgäu und in Kaufbeuren finden im Rahmen der Gesundheitswoche über 70 Veranstaltungen statt – rund 40 davon im Landkreis. Abschlussveranstaltung der Gesundheitswoche im Ostallgäu ist die 13. ABK Allgäuer Radltour am 25. Juni mit Start und Ziel in Pforzen.

Die Gesundheitswoche vom Allgäu bis zum Bodensee ist eine Themenwoche für Gesundheitsanbietende aus dem gesamten Allgäu. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Erlebnis. Ziel ist es, sich eine Auszeit zu nehmen, neue Kraft zu schöpfen und Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Dazu werden noch bis 25. Juni Kurse, Workshops und Aktionen aus den Bereichen der Gesundheitsförderung und Prävention angeboten.