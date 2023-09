Startschuss am Samstag: VWEW-Stadtlauf mit erweitertem Rahmenprogramm

Um 15 Uhr beginnen am Samstag die Hauptläufe über 5 und 10 Kilometer. © Andrea Binder/km Sport-Agentur

Kaufbeuren – Am kommenden Samstag, 16. September, fällt der Startschuss für den 3. VWEW Stadtlauf. Zur Auswahl stehen unterschiedliche Distanzen vom 500-Meter-Bambini-Lauf bis zum Zehn-Kilometer-Hauptlauf. Dieses Jahr ist es erstmals möglich, sich für die Sonderwertung der Special Olympics anzumelden, und auch das Rahmenprogramm wurde umfassend erweitert.

Wie gewohnt starten die Läufer in der Kaiser-Max-Straße in der Innenstadt, ab 14 Uhr die Kinder und anschließend ab 15 Uhr die Hauptläufe über fünf und zehn Kilometer. Den Startschuss übernimmt Oberbürgermeister Stefan Bosse als Schirmherr der Veranstaltung.

Schon vorher gibt es ab 11.30 Uhr auf der Eventfläche am Kirchplatz ein Unterhaltungsprogramm. Die Anmeldung zum 3. VWEW Stadtlauf Kaufbeuren ist bis zum heutigen Mittwoch, 13. September, 24 Uhr unter www.vwew-stadtlauf-kaufbeuren.de möglich.



Das gibt es obendrein

So steht beispielsweise für alle teilnehmenden Kinder ein Mal- und Basteltisch bereit, an dem die Startnummern für den Kinder- und Bambinilauf individuell gestaltet werden können.



Auch verschiedene Partner, Sponsoren und Kaufbeurer Vereine bieten den Teilnehmern und Zuschauern Mitmachangebote an und sind mit Vorführungen vertreten. Der Tennisclub Neugablonz ist mit einem Kleinfeld vor Ort, hier kann selbst gespielt werden. Die Tanzschule Dance Soulution tritt jeweils um 11.30 Uhr und 13.30 Uhr auf, in der Zwischenzeit spielt John Gibson ab 12.15 Uhr live auf dem Kirchplatz ein kostenloses Konzert. Im Anschluss an die Läufe sorgt Adi Hauke ab 16.15 Uhr mit einem Livekonzert für Stimmung, die Veranstaltung endet gegen 19 Uhr.

Hier sehen Sie, was entlang der Laufstrecke geboten ist. © km Sport-Agentur

Das gesamte Rahmenprogramm wird kostenlos angeboten. Zuschauer seien natürlich herzlich eingeladen, heißt es vom Veranstalter, der km Sport-Agentur. Auch dieses Jahr unterstützt jeder Läufer mit seiner Teilnahme einen guten Zweck. Von der Startgebühr fließen jeweils acht Euro in soziale Projekte der Hilfsorganisation „humedica e.V.“ und des „Lions Club Kaufbeuren“.

Norbert Rathe, Leiter Marketing bei VWEW-energie, freut sich auf zahlreiche Läufer und Zuschauer auf und an der Strecke: „Der Stadtlauf wird auch in diesem Jahr wieder ein ganz besonderes Erlebnis. Vor allem die vielen Bands entlang der Strecke werden für eine super Stimmung sorgen und die Läufer somit gut gelaunt in Richtung Ziel begleiten.“

Auch Katja Mayer, ehemalige Profi-Triathletin, Ironman Siegerin und Geschäftsführerin der km Sport-Agentur, Organisatorin des VWEW Stadtlaufs Kaufbeuren, blickt mit großer Vorfreude auf den Stadtlauf und ist optimistisch, dass dieses Jahr wieder sehr viele Teilnehmer für den guten Zweck auf der Strecke unterwegs sein werden. „Es ist toll, dass wir bereits zum dritten Mal dieses sportliche Highlight in Kaufbeuren ausrichten und so viele Läufer dafür begeistern können. Es wird sicher wieder eine tolle Stimmung herrschen!“

Achtung, Straßensperrungen am Samstag in Kaufbeuren

Naturgemäß wird es im Rahmen des VWEW-Stadtlaufs auch Einschränkungen im Stadtverkehr geben. In einer aktuellen Pressemitteilung bittet die Stadt Kaufbeuren für die Straßensperrungen rund um die Laufstrecken der Innenstadt und beim Jordanpark um Verständnis weist insbesondere darauf hin, dass der Kundenparkplatz am EURONICS XXL ElektroPark Allgäu in der Ganghoferstraße über die gesamte Veranstaltungszeit hinweg aus Richtung Süden erreichbar ist.