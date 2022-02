Umzug der Behörde in neue Rathaus-Außenstelle abgeschlossen

Gaben der neuen Außenstelle des Buchloer Rathauses grünes Licht: Ralf Neuner, 1. Bürgermeister Gemeinde Jengen (v. li.), Robert Pöschl, 1. Bürgermeister Stadt Buchloe und Vorstandsvorsitzender der VG Buchloe und Manuel Fischer, 1. Bürgermeister Gemeinde Lamerdingen. © Stadt Buchloe

Buchloe – Exakt nach Zeitplan wurde am vergangenen Montag in der neuen Rathaus Außenstelle am Alpinaring 12 in Buchloe die Arbeit wieder aufgenommen. Die 15 Mitarbeitern des Bauamtes sind nun in der neuen Adresse am Werk.

Der zweitägige Umzug wurde vollständig in Eigenregie abgewickelt, teilt die Stadt jetzt in einer Pressmitteilung mit. „Der reibungslose Ablauf ist auf die hervorragende Zusammenarbeit von Vermieter und unseren Mitarbeitern, Planern und den Arbeitern des Bauhofs zurückzuführen. Solch eine funktionierende Verbindung zu sehen, ist großartig“, resümiert Robert Pöschl, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Buchloe.



Die Mitarbeiter des Bauamtes haben im Erstbezug helle und modern ausgestattete Büro-Räumlichkeiten bezogen. Eine komplett ausgestattete Küche im Aufenthaltsraum und ein Besprechungsraum mit Medienausstattung für bis zu zehn Personen stehen zur Verfügung. Alle Räume der Außenstelle sind barrierefrei erreichbar. Zudem stehen Stellplätze direkt vor dem Gebäude für die Bürger zur Verfügung.



Die Planungen wurden laut Pressemitteilung hausintern an den Leiter des Hochbauamtes, Alexander Karg, übertragen.



Erst Gäste der Rathaus Nebenstelle waren am vergangenen Montag die Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Ralf Neuner, Manuel Fischer und Robert Pöschl, die gemeinsam grünes Licht für den Betrieb gaben.

kb