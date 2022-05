Startschuss für neues Freizeitareal im Jordanpark

Von: Mahi Kola

Beim symbolischen Spatenstich gaben die Vertreter der Stadtratsfraktionen und Planerin Gudrun Dietz-Hofmann (Mitte) den Startschuss für das Projekt im Jordanpark. © Kola

Kaufbeuren – Am vergangenen Samstag, dem Tag der Städtebauförderung, fiel der Startschuss für den Bau des neuen Spielgeländes im Kaufbeurer Jordanpark. Auf der Fläche des ehemaligen Eisstadions soll ein attraktives Freizeitareal mit multifunktionaler Nutzung entstehen, das eine erlebbare Spiellandschaft und einen Ort der Zusammenkunft bietet. Am 14. Mai fanden deutschlandweit Veranstaltungen unter dem Motto „Wir im Quartier“ zur Städtebauförderung statt. Städte und Gemeinden informierten an diesem Tag über ihre Projekte und Planungen.

Das Projekt im Jordanpark wird zu 80 Prozent aus dem Topf der Städtebauförderung finanziert. Rund 750.000 Euro kostet der erste Bauabschnitt. Oberbürgermeister Stefan Bosse hob beim Spatenstich insbesondere die Bedeutung des sozialen Aspekts hervor, den das neue Freizeitareal für alle Bürger der Stadt haben soll. Schließlich sei der denkmalgeschützte Jordanpark seit jeher „ein Ort für alle Kaufbeurer“, so Bosse. Mit steigenden Einwohnerzahlen steige auch der Bedarf an Erholungsflächen in der Stadt. Außerdem sei das Vorhaben ein Ausgleich für zahlreiche Nachverdichtungsprojekte.

Die Nutzungsmöglichkeiten seien denkbar vielfältig: Auf dem Gelände entstehe ein Spielbereich für verschiedene Altersgruppen mit Inklusionsgeräten, eine Festivalfläche und auch ein Zugang zum Jordanbach für die Parkbesucher. Voraussichtlich schon im Herbst können Besucher das neue Spielgelände ausprobieren. Für Landschaftsplanerin Gudrun Dietz-Hofmann ist das Naturerlebnis und die Möglichkeit für die Kinder der Stadt, sich kreativ auszuleben, besonders wichtig. Geplant sei zum Beispiel eine Kletterlandschaft, die wie ein Rätsel aufgebaut ist. „Hier können nicht nur Kinder, sondern auch Eltern Spaß haben“, teilte die Planerin die Vision eines Parks, der Raum des Miteinanders und ein Ort vielfältiger Begegnungen sein soll.

„Grüner Empfangssalon Kaufbeurens“

Dietz-Hofmann griff auch die Bedeutung des Jordanparks für den Klimaschutz auf. So sollen auf dem Gelände auch neue Bäume gepflanzt werden. Die Planerin bezeichnete den Park als „grünen Empfangssalon Kaufbeurens“. Denn durch seine Nähe zum Bahnhof empfange der Jordanpark Gäste aus nah und fern mit einer „grünen Geste“, die für die Stadt etwas Besonderes sei. „Wer vom Bahnhof durch den Park in die Altstadt läuft, findet sich in einem Naturraum wieder, in dem sich Kunst und Grün auf einmalige Weise verbinden“, beschrieb die Planerin. In diesem Sinne freuten sich auch die anwesenden Stadträte über eine künftige rege Nutzung des Parks, der sich mit seinem lebendigen, wachsenden Potenzial zu einem Begegnungsort für die Kaufbeurer Stadtbevölkerung entwickeln soll.