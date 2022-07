Bauhoffahrzeug in Kaufbeuren mit HVO erfolgreich getestet

Betanken gemeinsam das Biomüllsammelfahrzeug mit HVO: Sebastian Müller, Firma Dobler (v. li.), Christine Maria Keslar-Tunder, Keslar GmbH Energiehandel, Oberbürgermeister Stefan Bosse, Dr. Klaus Mösl und Peter Igel, Stadt Kaufbeuren. © Krusche

Kaufbeuren – Seit Mai tankt ein Biomüllsammelfahrzeug des Kaufbeurer Bauhofes den Biokraftstoff der zweiten Generation HVO, ohne dass eine Änderung an der Technik stattgefunden hatte. Jetzt wurden erste überraschende Ergebnisse vorgestellt.

Es gibt viele Beispiele für den Einsatz von Elektromobilität mit Neubeschaffung, um den Ausstoß von klimaschädlichem CO2 zu reduzieren oder ganz zu verhindern. Wohin aber mit den bestehenden Fahrzeugflotten mit Verbrennungsmotoren, die noch mehr als zehn Jahre fahren sollen? Wenn man den Worten von Dr.-Ing. Klaus Mösl, Entwicklungsleiter bei der Firma Webasto, folgen darf, würde alleine der weitere Betrieb der bestehenden Fahrzeugflotten mit fossilen Kraftstoffen, ein Erreichen der CO2-Ziele unmöglich machen. Seine Antwort: Sofort weg von fossilen Kraftstoffen und hin zu alternativen, regenerativen Kraftstoffen. Wie zum Beispiel HVO, hergestellt aus Rest- und Abfallstoffen, das der Norm „paraffinische Dieselkraftstoffe“ entspricht. HVO steht dabei für Hydrierte Pflanzenöle oder Hydrogenated Vegetable Oils. Damit könne der CO2-Ausstoss sofort und ohne technische Änderungen um 90 Prozent reduziert werden.



Jährlich werden im Bauhof 150.000 Liter Diesel verbraucht, mit einem aktuell noch hohem CO2-Äquivalent. Bauhofleiter Georgio Buchs und Fuhrparkleiter Dieter Simnacher hatten im Frühjahr die Initiative ergriffen und Kontakt zur Firma Energiehandel Keslar aufgenommen, um unter unabhängiger Beratung von Dr.-Ing. Mösl ein Pilotprojekt mit HVO zu starten. Auch die Firma Dobler mit seinem Fertigteilewerk hatte sich für das Projekt interessiert und mitgemacht.



Bei einem Ortstermin vergangene Woche erfolgte eine erste Zwischenbilanz des Bauhofleiters: „Die zwei Monate Test waren positiv. Die sonst bei Dieselmotoren notwendigen Regenerierungszeiten für die Rußpartikelfilter wurden halbiert.“ Auch Sebastian Müller von der Firma Dobler sah den Test im Bauteilewerk positiv: „Unser Radlader fährt praktisch ohne Pause von früh bis spät und hat großen Durst“. Es sei kein Leistungsverlust feststellbar, ein geringer Mehrbedarf von bis zu einem halben Liter sei beim Verbrauch an den noch nicht optimierten Motoren akzeptabel, wiege aber die Vorteile auf. Das Wichtigste beim Einsatz von HVO aber sei der äußerst geringe CO2-Ausstoß und die deutlich reduzierte Rußbildung. Neben der guten Umweltverträglichkeit habe der Kraftstoff auch noch gute Frostsicherheit (bis minus 38 Grad Celsius möglich), weshalb zahlreiche Fuhrparkhalter von Lkws und auch die Bahn schrittweise auf HVO setzen, so Dr.-Ing. Mösl. Firma Liebherr liefere sogar seine Dieselfahrzeuge mit Erstbefüllung mit HVO aus. Bei fast allen namhaften Nutzfahrzeugherstellern seien die Dieselmotoren für den Einsatz von HVO freigegeben worden.



Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse freute sich über die Initiative der Mitarbeiter: „Jeder sollte an seinem Arbeitsplatz überlegen, wo man etwas verbessern kann.“ Ein Ergebnis sehe man hier bei diesem Ortstermin. „Das Gebot der Stunde ist Geschwindigkeit und Flexibilität, um von den fossilen Energieträgern weg zu kommen“, so Bosse. Er dankte allen Beteiligten und auch Christine Keslar-Tunder und Andreas Hausmann von der Firma Keslar für die unkomplizierte Unterstützung in diesem Projekt. Die Bedenken des Stadtoberhauptes wegen des Winterbetriebes als wirkliche Messgröße für den Einsatz von HVO konnte Hausmann beruhigen: „Unser Produkt ist in ganz Schwaben im Winter getestet worden und war zuverlässig im Betrieb.“ Nun sei die Politik gefragt den Kraftstoff für weitere Straßenverwendung zuzulassen. Momentan dürften nur Städtische Betriebe auf den Straßen oder andere Firmen den Kraftstoff nur auf ihrem Betriebsgelände einsetzen, so Hausmann.



Der Bauhofchef Bausch will nun den Einsatz von HVO auf drei Müllfahrzeuge und drei weitere Lkw auf Kaufbeurens Straßen ausweiten.



Dr.-Ing. Mösl zeigte abschließend noch einen Blick in die Zukunft auf: „Mit Kraftstoffen der dritten Generation, die derzeit beispielsweise aus Algen entwickelt werden, will man sogar schädliches CO2 aus der Luft entnehmen und speichern.“



Die Kosten für den HVO-Treibstoff liegen rund 15 Cent über dem des Diesel.

Wolfgang G. Krusche