Zwei Ostallgäuer Steuerfachangestellte für beste Prüfungen geehrt

Prof. Dr. Hartmut Schwab (li.), Präsident der Steuerberaterkammer München, Peter Geirhos (re.), Vizepräsident der Steuerberaterkammer und Dr. Christoph Habammer (2.v.re.), Vizepräsident des Bayerische Landesamt für Steuern, gratulieren den neuen Steuerfachangestellten Sophie Seitz (2.v.li.) und Sarah Zimmermann (3.v.li.) zur erfolgreichen Abschlussprüfung. © Steuerberaterkammer München

Kaufbeuren/Ostallgäu - Die Steuerberaterkammer München hat kürzlich wieder die besten Steuerfachangestellten für ihre Leistungen ausgezeichnet. Zu den Geehrten gehörten auch Sophie Seitz aus Weicht und Sarah Zimmermann aus Lauchdorf. Beide besuchten die Berufsschule Kaufbeuren und schlossen die Ausbildung mit Gesamtnote „sehr gut“ ab.

Prof. Dr. Hartmut Schwab, Präsident der Steuerberaterkammer München, gratulierte den Absolventen aus Oberbayern, Niederbayern und Schwaben: „Sie haben eine anspruchsvolle Ausbildung gemeistert, indem Sie Zielstrebigkeit, Engagement und Disziplin an den Tag gelegt haben. Darüber hinaus haben Sie sich durch Qualitäten wie Lernbereitschaft und ein hohes Maß an Hingabe zum Berufsfeld der Steuerberatung ausgezeichnet“, so Schwab. Für die Absolventen seien die Prüfungsvorbereitungen dennoch lohnenswert gewesen, ihnen winke künftig eine krisensichere und spannende Karriere in einer zukunftsorientierten Branche.

„In Sachen Digitalisierung ist unser Berufsstand sehr weit”, betonte Schwab. Es bieten sich Chancen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz auch und insbesondere für die Steuerberatung. „Die technische Basis für den KI-Einsatz haben viele Steuerberater in den vergangenen Jahren gelegt”, so Schwab. Eine KI könne bei Recherchen unterstützen oder auch ein Chat-Tool für Kundenanfragen bedienen, so würden Kanzleien entlastet. Dennoch werde die KI den Menschen als Steuerfachangestellten nicht ersetzen.

Der Dank des Kammerpräsidenten galt auch den Kanzleien, in denen die angehenden Steuerfachangestellten den praktischen Teil ihrer Ausbildung absolvieren durften. Neben den Glückwünschen der Steuerberaterkammer München erhielten die Absolventen auch eine Ehrenurkunde.