Von Gestapo-Spitzel unterwandert

Kaufbeuren: Gedenken an sechs NS-Verfolgte aus dem kommunistischen Widerstand

Von: Ingrid Zasche

Teilen

Die sechs neuen Stolpersteine für die am 30. Juni 1936 verhafteten Vertreter der Kaufbeurer KPD wurden vergangene Woche verlegt. © Zasche

Kaufbeuren - Rund 70 Kaufbeurer hatten sich am vergangenen Dienstagvormittag zur Verlegung von sechs weiteren „Stolpersteinen“ eingefunden und den Künstler Gunter Demnig zu den fünf neuen Standorten begleitet. Mitarbeiter des Stadtmuseums verteilten Handzettel mit biografischen Informationen und Mitglieder der Kulturwerkstatt hatten für jede Station szenische Episoden aus den jeweiligen Biografien vorbereitet. Dazu ertönten Lieder wie „Die Gedanken sind frei“ oder „Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen Glück“. An jedem Stolperstein legte Yannick Wagner von der Kulturwerkstatt eine edle, schwarz bebänderte weiße Rose nieder.

Kaufbeuren hat sich 2020 mit der Verlegung der ersten vier Stolpersteine dem groß angelegten Gedenkprojekt angeschlossen. Das Projekt wurde 1992 durch Demnig gestartet und inzwischen weltweit fortgesetzt. Bereits über 98.000 Steine in circa 1.800 Kommunen wurden mittlerweile in Deutschland und neunundzwanzig weiteren Ländern verlegt. Die Stolpersteine gelten als das größte dezentrale Mahnmal der Welt.



Das Markenzeichen des Künstlers Gunter Demnig – die immer gleiche Kluft: Jeanshemd, Weste, rotes Halstuch und Hut. © Zasche

Der Impuls dafür, dass auch Kaufbeuren nun Stolpersteine verlegt, war die Ausstellung „Kaufbeuren unterm Hakenkreuz.“ Im Dezember 2019 hatte der Kulturausschuss des Kaufbeurer Stadtrats einstimmig beschlossen, die Beschäftigung mit der Kaufbeurer NS-Vergangenheit langfristig in der Stadtgesellschaft zu verankern. Als digitale Erweiterung der Stolpersteine will das Stadtmuseum gemeinsam mit dem Förderprogramm „Demokratie Leben!“ im Juni 2023 die App „Kaufbeurer Stolpersteine – Ein Rundgang gegen das Vergessen“ vorstellen. Weitere Verlegungen sind angestrebt und Vorschläge aus der Bevölkerung willkommen.

Von Gestapo-Spitzel unterwandert

Zwischen 1933 und 1936 hatten sich in Schwaben kommunistische Widerstandszellen gegen das NS-Regime gebildet. Eine größere Gruppe der im Untergrund agierenden KPD fand sich in Kaufbeuren zusammen. Sie arbeiteten daran, neue Mitstreiter zu gewinnen und knüpften Kontakte in umliegende Städte, tauschten illegale Schriften wie den „Roten Faden“ und sammelten Gelder zur Unterstützung von inhaftierten Genossen oder ihren Ehefrauen und Familien. Da die Parteiführung der KPD in München von einem Spitzel der Gestapo unterwandert wurde, konnten die Mitglieder des südbayerischen kommunistischen Widerstands, davon 17 aus Kaufbeuren, im Sommer 1936 auf einen Schlag verhaftet und wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ angeklagt werden. Die sechs Menschen, die am 21. März 2023 einen Stolperstein erhielten, zählten zum Kopf der Kaufbeurer Widerstandszelle. Zwei Mitglieder der Gruppe, Johann Schmid und Johann Schaudig, kamen in der Haft ums Leben, die übrigen Widerstandskämpfer mussten alle jahrelange Haftstrafen verbüßen.



Die Stolpersteine wurden an den jeweils letzten Wohnorten verlegt: Im Müllergäßchen 3 wohnte Johann Schaudig (1905–1943). Er beging Selbstmord im KZ-Außenlager Bad Tölz.

Herzergreifend

In der Kaiser-Max-Straße 38 wurde der Stolperstein für Leo Lutz (1904–1988) verlegt. Er musste bei seiner Verhaftung seine Frau und seine siebenjährige Tochter zurücklassen. Erst nach neun Jahren Haft in München Stadelheim, im Zuchthaus Kaisheim und im KZ Dachau kehrte er nach Kaufbeuren zurück. Seine heute 93-jährige Tochter Josefa Jones wohnte der Verlegung im Rollstuhl bei. Sie erinnert sich noch heute an den Kummer darüber, dass sie dem Vater ein Sträußchen gepflückter Gänseblümchen nicht ins Gefängnis bringen durfte. Diese Szene wurde von der Kulturwerkstatt-Darstellerin Liz Schrötges herzergreifend nachgespielt. Auch Michael Rauch (1894–1984) aus dem Baumgarten 18 war ein Mitglied des kommunistischen Widerstands. Er verbrachte über zehn Jahre in München-Stadelheim, im Zuchthaus Kaisheim und im KZ Dachau in Haft. 1945 kehrte er nach Kaufbeuren zurück und setzte sich als überzeugter Antifaschist für Wiedergutmachung ein.



Der Stolperstein für Klemens Sailer (1903–1972) bekam seinen Platz im Forettle 7. Sailer engagierte sich in der „Roten Hilfe“, um für die finanzielle Unterstützung inhaftierter Parteigenossen Gelder zu sammeln. Er verbüßte sieben Jahre Haft in München-Stadelheim und im Zuchthaus Amberg. Anschließend wurde er als Strafsoldat in einem Bewährungsbataillon verpflichtet und kam in britische Kriegsgefangenschaft, aus der er erst Anfang 1947 entlassen wurde.



Die beiden Stolpersteine für das Ehepaar Schmid sind in der Johannes-Haag-Straße 6 zu finden. Johann Schmid (1907–1942) kam im KZ Flossenbürg ums Leben. Seine Frau Karolina Schmid (1911–1990) unterstützte ihren Mann und war dafür fast drei Jahre im Gefängnis München Stadelheim, im KZ Lichtenburg und im KZ Moringen in Haft.



Mit dem lauten Ruf nach Freiheit von den Kulturwerkstatt-Darstellern Madita Einfeldt, Hannah Rieger, Liz Schrötges und Vinzenz Wildung endete diese würdige und bewegende Veranstaltung gegen das Vergessen.