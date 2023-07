Sperrungen in Kaufbeuren ab kommenden Montag

Ab Montag kommender Woche werden in Kaufbeuren mehrere Straßen gesperrt sein. © Symbolfoto: PantherMedia/stevanovicigor (YAYMicro)

Kaufbeuren – Die Stadt Kauf­beuren plant in der kommenden Woche mehrere Straßenarbeiten, im Zuge derer es auch zu Sperrungen kommt. Witterungsbedingt könnten sich Terminverschiebungen ergeben, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Dort heißt es auch, die betroffenen Anlieger würden per Brief informiert.

Geplant sind Sanierungsarbeiten in der Hubertusstraße und im Dürerweg jeweils von Montag, 24. Juli, bis Donnerstag, 27. Juli. In der Straße „Zum Grund“ ist die ausführende Firma Hörmann von Dienstag, 25. Juli, bis Freitag, 28. Juli, zugange.



Vor Baubeginn werden Parkverbote in den betreffenden Straßen aufgestellt, da diese Abschnitte laut Stadtverwaltung vollständig frei und zugänglich sein müssen. Parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt. Die Arbeiten an allen drei Straßen sollen bereits in der kommenden Woche abgeschlossen sein.



In diesen drei Fällen, erklärt die Stadt erklärt, werde die Straßenoberfläche vollständig mit einem sogenannten Dünnschichtbelag überzogen. Unmittelbar nach der Sanierung sei noch für rund 24 Stunden mit einer Sperrung zu rechnen, da der neue Belag noch aushärten müsse, teilte die Stadt mit.

Sperrung Einmündung Sedanstraße vom 24. bis 26. Juli

Ab Montag, 24. Juli bis voraussichtlich Mittwoch, 26.. Juli wird die Einmündung der Sedanstraße in die Schraderstraße für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Grund dafür sind Tiefbauarbeiten im Zuge einer Spartenerkundung. Der Durchgang für Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer bleibt offen. Die Motorradstellplätze sind erreichbar.