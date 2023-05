„Streik muss weh tun“ – Klare Kante bei DGB-Maikundgebung in Kaufbeuren

Kaufbeuren – Bei der Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Haus St. Martin wurden aktuelle Brennpunkte und kontrovers diskutierte Themen wie der Kampf um gerechte Löhne, galoppierende Preise und der Notstand in der Pflege zur Sprache gebracht. Hauptrednerin Claudia Weixler von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mahnte eindringlich zur Umkehr und ermutigte dazu, „ungebrochen solidarisch“ für berechtigte (Tarif-) Forderungen einzutreten.

Oberbürgermeister Stefan Bosse hob in seinem Grußwort die Verbundenheit der Stadt mit den Gewerkschaften hervor: Sie seien ein „wichtiger Partner und Garant für Stabilität“. Der aktuell herrschende Mangel sei in vielen Bereichen „deutlich spürbar“ – sei es die Situation in Kliniken und Seniorenheimen, fehlende Kita-Plätze oder die Versorgungslücke bei Kinderärzten. „Vieles, was früher selbstverständlich war, ist es heute nicht mehr“, gab Bosse zu bedenken. Umso wichtiger sei die enge Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, um gemeinsam Lösungen zu finden –„für die Menschen vor Ort, in Europa und der ganzen Welt“, so Bosse.

„Wir müssen mutig sein“, sagte Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschl (Die Linke) im Hinblick auf die Tarifkämpfe. Sinkende Reallöhne und die hohe Inflation mache den Menschen zu schaffen, während „etliche Konzerne den Gewinn ihres Lebens machen“, so Ferschl. „Der Club der Superreichen wird immer größer, die Schere in der Gesellschaft geht immer weiter auseinander – so können wir nicht weitermachen“, appellierte Ferschl an die Menschen, klar und deutlich ihr politisches Mandat wahrzunehmen, keine falsche Bescheidenheit zu zeigen, gemeinsam die Stimme zu erheben. Für die Pflegebranche bedeute das insbesondere, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, damit die Kräfte, die oft extremen Belastungen ausgesetzt seien, „in ihren Beruf zurückkehren“.



Pflegemarkt als „lukratives Geschäft“

Claudia Weixler (NGG) Allgäu, betonte angesichts der aktuellen Streikwellen die Wichtigkeit, das Streikrecht als Grundrecht wahrzunehmen und davon mutig Gebrauch zu machen: „Streik muss weh tun“, so Weixler. Sie sprach sich deutlich für eine gerechte Einkommensverteilung und eine Politik aus, die die „Schere, die durch die Gesellschaft geht, schließt“. Die „Starken“ müssten demnach auch stärker an den Kosten der Gemeinschaft beteiligt werden. Ein kritisches Licht warf Weixler auch auf das Gesundheitswesen: 43 Prozent der Pflegeeinrichtungen würden Weixler zufolge von gewinnorientierten Unternehmen betrieben. Der Pflegemarkt sei ein „äußerst lukratives Geschäft“, das auf Kosten der Pflegebedürftigen und Mitarbeiter gehe. „Wir brauchen eine Umkehr in der Gesellschaft, eine Debatte darüber, was uns die alten Menschen, Kranken und Kinder Wert sind“, machte Weixler eindringlich auf Missstände und die Notwendigkeit einer kritischen Reflexion aufmerksam.

Paul Meichelböck, Vorsitzender des DGB-Kaufbeuren, betonte die wichtige Arbeit der Gewerkschaften und das Potenzial, mit vereinten Kräften Veränderungen anzustoßen. Dazu brauche es aber auch Menschen, die bereit sind, sich in die Gewerkschaft einzubringen. Meichelböck griff die Folgen der Pandemie auf, unter der vor allem die Kinder schmerzlich gelitten hätten. Auch zum Ukraine-Krieg äußerte sich das Stadtratsmitglied (Die Linke) und bekräftigte seine scharfe Kritik an Waffenlieferungen sowie die Überzeugung, statt des Einsatzes von Waffen auf Verhandlungen zu setzen (wir berichteten).