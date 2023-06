Neues Programm im Herbst

Sudetendeutscher Kulturpreis für mauke – DIE BAND aus Neugablonz

Von: Ingrid Zasche

Die Geehrten und die Gratulanten (v. li.): Laudatorin Christina ­Meinusch, Ministerin Ulrike Scharf, O. Michael Siegmund, Herbert Stumpe, Gregor Zasche, Björn Siegmund, Sven Siegmund, Frontmann Wolfgang Klemm, Dieter Schaurich, MdL Bernhard Pohl, Bernd ­Posselt, Bundeskulturreferent Prof. Dr. Ulf Broßmann. © Zasche

Kaufbeuren-Neugablonz – Nach dem Kauf­beurer Kulturpreis 2013 und dem Bayerischen Dialektpreis 2019 bekam mauke – DIE BAND, das kultige Neugablonzer Mundartkabarett, beim Sudetendeutschen Tag in Regensburg auch den Sudetendeutschen Kulturpreis für Volkstumspflege verliehen. Der feierliche Akt fand letzten Sonntag im Rahmen eines festlichen Abends für geladene Gäste im prächtigen klassizistischen Redoutensaal im Westflügel des Regensburger Theaters statt, einem der schönsten Festsäle Regensburgs.

Wie seit etlichen Jahren moderiert von der Sopranistin Iris Marie Kotzian wurden nach den Grußworten vom Vorsitzenden der Sudetendeutschen Stiftung, Dr. Ortfried Kotzian, von der Oberbürgermeisterin der Patenstadt Regensburg, Gertrud Maltz-Schwarzfischer, und von der Schirmherrschafts-Ministerin für Familie, Arbeit und Soziales, MdL Ulrike Scharf, die Sudetendeutschen Kulturpreise von Bernd Posselt verliehen: Den Preis für Literatur und Publizistik erhielt Tina Stroheker. Der Preis für Bildende Kunst und Architektur ging an Dr. Heike Schwarz alias Jo Thoma. Johannes Probst, der Architekt des Sudetendeutschen Hauses in München, wurde mit dem Großen Sudetendeutschen Kulturpreis ausgezeichnet. Und der Preis für Heimat- und Volkstumspflege würdigte die Verdienste von mauke – DIE BAND um das Fortleben der Paurischen Mundart.



Heimatpflegerin Christina Meinusch hatte es sich – obwohl sie nach eigener Aussage keine Mundart beherrscht und mit einigen paurischen Ausdrücken hörbar kämpfte – nicht nehmen lassen, persönlich die Laudatio für mauke zu halten und berichtete begeistert von der Erfolgs­story der Kultband.

Ursprünglich spielte die 2006 gegründete Band als Quintett – Frontmann Wolfgang Klemm, Band-Poet und Schlagzeuger O. Michael Siegmund, Pianist Sven Siegmund, Björn Siegmund (Gesang) und E-Gitarrist und Klarinettist Herbert Stumpe. Ab 2011 übernahm der von Anfang an begleitende „Tonmon“ (paurisch für Tonmann oder Tontechniker) Dieter Schaurich die Rolle des Bassisten. 2022 löste Gregor Zasche Michael O. Siegmund am Schlagzeug ab, damit sich dieser ganz auf seine einleitenden paurischen „Stickl“ konzentrieren kann, die zu den einzelnen Songs gehören „wie dr Semft zur Rejcherworscht“.



Natürlich sind die von mauke gespielten Melodien nicht wirklich neu, vielmehr werden Klassiker wie „Yesterday“, „Angie“ oder „Ti amo“ mit urkomischen paurischen Texten unterlegt und heißen dann „Jessesnej“ oder „Ejn Schi“ oder „Dy-na-mo“. Eines der Markenzeichen von mauke ist, dass sie sich selbst nicht ernst nehmen. Das paurische Wort „Mauke bedeutet auf Hochdeutsch „Brei“ und steht oftmals kurz für „Arepplmauke“ = „Kartoffelbrei“. Den Zusatz DIE BAND gab sich die Gruppe, um jede Verwechslung mit Mauke, einer Hautkrankheit von Pferden, auszuschließen.

Schon bei der Verleihung des Kaufbeurer Kulturpreises führte OB Stefan Bosse aus, dass die Mischung aus „Musik, Mundart und Kabarett vom Feinsten – eine richtige mauke eben – unverwechselbar, originell und nur in dieser Rezeptur original“ sei. Mundart-Kabarett in dieser Form ist einzigartig. 2019 wurde die inzwischen zweifelsfrei zur Kultband avancierte Gruppe auf Vorschlag der damaligen Heimatpflegerin Dr. Zuzana Finger völlig unerwartet mit dem Bayerischen Dialektpreis aus den Händen von Minister Albert Füracker ausgezeichnet.



Neues Programm im Herbst

Trat man zunächst nur in kleineren Lokalitäten auf, so erlaubte die Kartennachfrage bald einen großen Saal wie Zitts Blonhofener Theaterstadl, der seit 2010 zuverlässig ausverkauft ist, wenn mauke jeweils im Herbst ein neues Programm vorstellt. Mittlerweile sind mauke-Konzerte von großen Neugablonzer und Kaufbeurer Veranstaltungen nicht mehr wegzudenken: Auf dem Schwabentag des Bezirks 2012, beim „Festival der Vielfalt 2013 und 2018, beim Kulturfestival „freiflug“ 2018, beim Live.Art Festival 2020 vor 150 Fahrzeugen auf dem Tänzelfestplatz, das Picknick zum 50-jährigen Jubiläum der Wiederaufstellung der Rüdiger-Statue 2020 oder beim „Neugabiläum“, dem 75-jährigen Ortsjubiläum von Neugablonz 2022. Dazu kamen zwei Gastspiele in Gablonz, heute Jablonec, die dort begeistert aufgenommen wurden und den Mauke-Fanclub international erweiterten.



Noch mehr Fans dürften nach dem mauke-Konzert am Samstagnachmittag in der Regensburger Donau-Arena hinzugekommen sein. Zumindest erhielt die Gruppe dem Vernehmen nach eine ganze Reihe von Auftritts-Anfragen...