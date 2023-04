Ortsteil übergibt die Wasserversorgung an die Stadt Marktoberdorf

Von: Angelika Hirschberg

Wasser marsch: Die Sulzschneider übertragen die Wasserversorgung an die Stadt Marktoberdorf und geben ihre Eigenständigkeit auf. © Symbolfoto: panthermedia/igorpushkarev

Marktoberdorf – Ab dem kommenden Jahr wird der Marktoberdorfer Ortsteil Sulzschneid auch in Sachen Trinkwasserversorgung mit der Stadt gemeinsame Sache machen. Bisher unterhielten die Sulzschneider eine eigene Wasserversorgung. Bürgermeister Hell spricht von einer gelungenen Win-Win-Situation.

Der Wasserverband Sulzschneid hatte bereits im vergangenen Juli den Beschluss auf den Weg gebracht, die Wasserversorgung dem Ortsteil der Stadt Marktoberdorf zu übertragen, nachdem der Betrieb der ortseigenen Anlage immer schärferen Auflagen unterlag und die Investition in einen neuen Hochbehälter nötig wurde. Der Stadtrat stimmte nun einvernehmlich für die Übernahme und Ablöse der Wasserversorgung für Sulzschneid. Der Übergang soll zum 1. Januar 2024 erfolgen.



Was in der vergangenen Stadtratssitzung nach einem unkompliziert gefassten Beschluss aussah, war in Wahrheit ein langer Prozess gewesen. Die Entscheidung, wie es mit dem „eigenen Wasser“ in Sulzschneid weitergehen solle, hatte im Dorf für viel Gesprächsstoff gesorgt, wie Richard Wagner, selbst Stadtrat (Bayernpartei) und Vorsitzender des Wasserbeschaffungsverbands Sulzschneid sagte.

Auch ein Angebot aus Lengenwang habe in letzter Sekunde noch für Wirbel gesorgt. „Denn Wasser haben wir hier ja glücklicherweise noch genug“, so Wagner. Letzten Endes entschieden sich die Mitglieder des Sulzschneider Wasserbeschaffungsverbands jedoch mehrheitlich für eine Eingliederung in die Wasserversorgung der Stadt Marktoberdorf. Der Verband wird sich infolge der Übertragung auflösen.



Für die Stadt bedeute die Eingliederung Sulzschneids einen weiteren Schritt zur Verbesserung der Versorgungssicherheit, wie Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell erklärte. Auch die Versorgung der Ortsteile Balteratsried, Hummeratsried und Kohlhunden sei so leichter zu ermöglichen.



Allerdings schlagen in diesem Jahr auch hohe Investitionskosten zur Erneuerung und Instandhaltung des Wassernetzes zu Buche. 1,5 Millionen Euro sind für einen neuen Hochbehälter im Haushaltsplan der Stadt vorgesehen. Versorgungsleitungen – Sulzschneid wird von der Quelle in Kirchthal gespeist – und das Ortsnetz Sulzschneid müssen ebenfalls erneuert werden.



Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell freute sich sichtlich über den einstimmigen Beschluss. Er sprach von einer guten Sache. „Wenn die Wasserversorgung geklärt ist, kann es nun auch mit dem Neubaugebiet in Sulzschneid weitergehen“, richtete er den Blick in die Zukunft. Denn nun ist die Stadt und nicht mehr der Wasserverband für dessen Erschließung mit Trinkwasser zuständig.

Für die Sulzschneider Bürgerinnen und Bürger wird der Wasserpreis jedoch deutlich steigen.

Besetzung Aufsichtsrat der Stadtbau GmbH

Im Herbst 2022 gründete die Stadt eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die Stadtbau Marktoberdorf GmbH. Nun galt es, die Mitglieder des Aufsichtsrats zu bestellen.



Entsprechend dem Gesellschaftsvertrag besteht der Aufsichtsrat aus dem Ersten Bürgermeister und aus weiteren acht Mitgliedern.



Die CSU entsendet nun Armin Brenner und Andreas Grieser, die Freien Wähler Walter Breiner und Michael Eichinger, die Grünen Dr. Anne-Dore Fritzsche und Christian Vavra, die SPD Wolfgang Hannig und die Fraktion Stadtteile aktiv Meinrad Seelos in den Aufsichtsrat der Stadtbau Marktoberdorf GmbH.