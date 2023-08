Kritik an der neuen Arbeitsförderung für Jugendliche

Ein Taschenspielertrick?

Von Felix Gattinger schließen

Kaufbeuren – Am Mittwoch vergangener Woche haben sich die Allgäuer Bundestagsabgeordnete, Susanne Ferschl (Linke), der Abteilungsleiter für Arbeit und Soziales der Stadt Kaufbeuren Peter Kloos und die Sachgebietsleiterin des Kaufbeurer Jobcenters Judith Koller zu einem Austausch getroffen. Themenschwerpunkt war unter anderem die Arbeitsförderung für Jugendliche. Die soll nämlich künftig nicht mehr von den Jobcentern, sondern der Bundesagentur für Arbeit betreut werden. Auf diese Weise hofft man, den Haushaltsplan des Ministeriums für Arbeit und Soziales ab 2025 um eine knappe Milliarde Euro jährlich zu entlasten.

„Ein Taschenspielertrick“, findet die Abgeordnete Ferschl. Die geplante Überführung an die Agentur für Arbeit führe dazu, dass die Gelder künftig nicht mehr aus Steuermitteln finanziert würden, sondern über die Arbeitslosenversicherung, so Ferschl, was am Ende zu höheren Beiträgen führe.

Kopfschütteln seitens der Verwaltung

Nicht zuletzt deshalb können auch die Abteilungsleiter Kloos und Koller die Entscheidung der Ampel fachlich nicht nachvollziehen und äußerten massive Kritik am Vorhaben. „Wir (in den Jobcentern) wollen die Abhängigkeit von Sozialhilfe für Familien durchbrechen“, erklärte Peter Kloos im Gespräch mit dem Kreisboten. „Wir kennen die Jugendlichen und deren Familien und können ihnen allen Hilfe aus einer Hand bieten“. Die Bundesagentur für Arbeit, so Kloos weiter, habe nur Zugriff auf die Jugendlichen selbst. „Bei einem 14-Jährigen beispielsweise“, so der Abteilungsleiter, „müssen wir schon rein rechtlich auch die Eltern ins Boot holen.“



Das Jobcenter Kaufbeuren biete über 20 Maßnahmen für Jugendliche an, teilte Judith Koller mit. Doch die Möglichkeit, diese Maßnahmen in Anspruch zu nehmen, könnte bei einer Überführung wegfallen, befürchtet Ferschl.



Nur die Jobcenter vor Ort, da ist sich die Linken-Abgeordnete mit den Abteilungsleitern von der Stadt einig, sind die geeigneten Begleiter bedürftiger Familien.



Die massive Sparpolitik der Ampel, prophezeit Ferschl, führe zu keiner Stabilisierung des Arbeitsmarktes – im Gegenteil. Für Ferschl ist nicht nachvollziehbar, „dass an vielen Stellen der Rotstift angesetzt wird, während der Verteidigungsetat weiter aufgestockt wird“.