Susen Knabner ist Botschafterin des Netzwerkes „Business Women IHK“

Teilen

Susen Knabner wurde zur Botschafterin des Netzwerkes „Business Women IHK“ ernannt. © privat

Kaufbeuren/Schwaben – Die Kaufbeurer Rechtsanwältin Susen Knabner ist ­Botschafterin des Netzwerkes „Business Women IHK“. Dazu wurde die Wirtschaftsjuniorin kürzlich vom Verein Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ernannt. Verbrieft wurde die Ernennung durch eine von DIHK-Präsident Peter Adrian und Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben unterschriebene Urkunde. Die Auszeichnung erhält Knabner, da sie sich bei den „Business Women IHK“ in einem der Projektgruppen engagiert.

„Als Wirtschaftsjurorin bin ich Netzwerkerin“, erklärt Knabner. Mit dem DIHK sei sie in Berührung gekommen, da sie wegen ihres Landesvorsitzes bei den Wirtschaftsjunioren Bayern auch Mitglied im Bundesvorstand war. „Ich bin dem Wunsch nachgekommen, für den DIHK Rechtsausschuss zu kandidieren und bin auch gewählt worden“, so Knabner. Dies ist bereits ihre zweite Periode im Amt.



Sie sei keine übertriebene Feministin, sagt Knabner. Vielmehr sei sie auf Grund ihres Selbstverständnisses, nämlich einer Selbstverständlichkeit der Gleichstellung von Mann und Frau dem Netzwerk der Business-Women IHK, das vom DIHK gegründet wurde, beigetreten. Knabner betont dabei ausdrücklich wie wichtig ihr der feine Unterschied zwischen „Gleichstellung“ und „Gleichmacherei“ sei. Sie kann sich daher gut mit dem gemeinsamen Ziel der Frauen aus dem DIHK Ehrenamt identifizieren: das Bild der Frau als Unternehmerin besser in der Gesellschaft zu etablieren und sichtbarer zu machen.



Dialog als wichtiges Kriterium

Zudem schätzt Knabner den Austausch mit Gleichgesinnten: „Im Netzwerk finden sich spannende Frauen, von der Einzelunternehmerin über Gesellschafter-Geschäftsführerinnen in Familienunternehmen bis hin zur Vorständin in Konzernen“, erläutert Knabner. Und weil im Rahmen der Kanzlei die rechtliche und wirtschaftliche Beratung mittelständischer Unternehmen tägliches Brot bedeute, sei der Erfahrungsaustausch für sie sehr wertvoll.

Die Entwicklung geht in die richtige Richtung

Die Entwicklung der Rolle und Bedeutung von Frauen in der Wirtschaft sieht Knabner durchaus positiv. „Ich bin am Unternehmen meines Stiefvaters beteiligt, einem Sondermaschinenbauunternehmen für Maschinen für Walz- und Drahtziehwerke. Hier sehe ich – und das finde ich besonders spannend – wie sich Frauen in klassischerweise männerdominierten Branchen bereits seit Generationen, meist unbeachtet immer mehr behaupten“, so Knabner.



Zuletzt gibt die Kaufbeurer Rechtsanwältin einen optimistischen Ausblick auf die Rolle der Frau in der Wirtschaft. „Ich glaube, dass das, was man täglich schon sieht, irgendwann auch selbstverständlich ist“. Knabner will weiter daran mitarbeiten – als Botschafterin für die Frau in der Wirtschaft.

kb