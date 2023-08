Susen Knabners neues „Bürgerbüro“ als klare Botschaft

Von: Michael Dürr

Teilen

Plant in der Georg-Fischer-Straße langfristig: Susen Knabner vor ihrem „Bürgerbüro“ im Herzen Marktoberdorfs . © Dürr

Marktoberdorf – „Der schönste Landkreis Deutschlands muss im Landtag ordentlich vertreten sein“, sagt Susen Knabner, die im Oktober erstmals Abgeordnete in München werden will. Die Marktoberdorfer Stimmkreiskandidatin der Freien Wähler (FW) hat dieser Tage ihr „Bürgerbüro“ in der Georg-Fischer-Straße 20 und damit mitten im Zentrum der Kreisstadt eröffnet.

Dies soll, so sagt die 45-Jährige, „ein Zeichen an die Markt­oberdorfer sein, dass sie mir wichtig sind“. Das Büro ist jeweils mittwochs und samstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet, Susen Knabner verspricht, zu diesen Zeiten trotz ihres Berufs als selbstständige Rechtsanwältin auch stets persönlich anwesend zu sein. Terminvereinbarungen zu anderen Zeiten seien außerdem unter Tel. 08341/90130 oder E-Mail an kontakt@susen-knabner.de möglich.

Die Räumlichkeiten im Herzen der Kreisstadt heißen ausdrücklich Bürger- und nicht Wahlkampfbüro. Will heißen: Wenn Susen Knabner am 8. Oktober in den Landtag einzieht, soll das neue Hauptquartier der Marktoberdorfer Freien Wähler auf Dauer Bestand haben. Die Chancen dafür stehen in der Augen der 44-Jährigen „so gut wie nie“: Der Kampf ums Direktmandat sei zwar „eine Herausforderung“, die sie aber gerne annehme. Außerdem gebe es auch „große Chancen, über die Liste nach oben zu rutschen“ und so den Einzug ins Maximilianeum zu schaffen.



Zur Erläuterung: Derzeit stellen die Freien Wähler in Schwaben fünf Landtagsabgeordnete, Susen Knabner kandidiert jetzt auf Listenplatz sechs. Da die Wähler ihre Zweitstimme (im Gegensatz zur Bundestagswahl) nicht einer Gruppierung geben müssen, sondern ganz gezielt einen Namen ankreuzen dürfen, könnte Knabner schon auf diesem Weg nach vorn gewählt werden. Daneben besteht die Möglichkeit, dass besser platzierte Kandidaten in ihrem Wahlkreis direkt gewählt werden und die 45-Jährige so auf der Liste nach oben rutscht.



Wie auch immer: Susen Knabner ist der Meinung, dass es „an der Zeit ist, dass endlich wieder jemand direkt aus Markt­oberdorf im Landtag sitzt“. Die Rechtsanwältin betreibt ihre Kanzlei zwar in Kaufbeuren, wohnt mit ihrem Lebensgefährten aber seit 2017 in Balteratsried. Und das ist bekanntlich seit der Gemeindegebietsreform von 1972 ein Stadtteil von Marktoberdorf.