„Endlich wieder Tänzelfest!“

Tänzelfest Kaufbeuren: Kostümausgabe in der Kleiderkammer

Von: Ingrid Zasche

Sehnsüchtig betrachtet dieses künftige Biedermeierdämchen die Vitrine mit Kronen und Geschmeiden für die Tänzelfest-„Prominenz“. © Zasche

Kaufbeuren – Zwar ist in der Tänzelfest-Kleiderkammer im Erdgeschoss der vhs das ganze Jahr über viel zu tun, aber seit dem 20. Juni ist hier besonders viel Betrieb: Jeden Nachmittag, außer an den Freitagen, bekommen andere Gruppen ihre Kostüme und Requisiten für den Tänzelfestzug – bis zum 7. Juli täglich zwischen vier und neun Gruppen. Die „Prominenz“ – Sprechrollen wie Kaiser und Hofstaat – haben bereits am 1. Juli ihre Kostüme erhalten. Am 11. Juli schließlich werden die Restkostüme ausgegeben.

An diesem Montagnachmittag sollen die Allerkleinsten eingekleidet werden – der Tänzelfest-Nachwuchs, die kleinen Biedermeiermädchen und Bürgerwehrsoldaten. Rund 40 Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren mit mindestens einem Elternteil wuseln schon lange vor der ihnen genannten Uhrzeit im Vorraum herum und warten darauf, eingelassen zu werden. Es ist warm. Einige haben den Einkleidungsbrief zum Fächer umfunktioniert und wedeln sich damit etwas Kühlung zu. Als Hedwig Scheidl verlangt, dass die erwachsenen Begleitpersonen ein wenig Abstand halten sollen, stößt das auf wenig Begeisterung. „Wenn sich hier vorne alle zusammendrängen, sind die Kinder ganz verschwitzt. So können wir aber nicht anprobieren“, erläutert Scheidl. Widerwillig verziehen sich die Großen nach hinten. Dann dürfen immer zwei Mädchen und zwei Jungen mit ihren Einkleidebriefen ins Allerheiligste, die Mädels nach links und die Jungs nach rechts.



In den beiden Räumen haben die Herrinnen der Kleiderkammer, Sieglinde Blind und Hedwig Scheidl mit freiwilligen Helferinnen die Mini-Bürgerwehr-Uniformen und Biedermeierkleidchen in unterschiedlichen Größen auf einer großen Kleiderstange griffbereit aufgehängt. Auf Tischen an der Seite finden sich Stapel von Unterröcken und die zu den Kleidchen passenden Schutenhüte sowie die Tschakos für die kleinen Soldaten. Deren Uniformen sind selbstverständlich einheitlich, anders als die Kleidchen, die es in allen möglichen Mustern und Pastellfarben gibt.



Der Gesamteindruck ist rosa – die fünfjährige Leni ist zufrieden mit ihrem Spiegelbild. © Zasche

Fast alle kleinen Mädchen haben als Wunschfarbe „Rosa“ angegeben. Nur Isabel (fünf Jahre) war kompromissbereit und meint, sie würde notfalls auch Lila nehmen. Blau und Gelb wurden dagegen so gut wie nicht genannt. Ob der Farbwunsch erfüllt werden kann, hängt von der Größe der Mädchen ab. Die Kleider sind so geschnitten, dass sie zur Anprobe problemlos über die Alltagskleidung gezogen werden können. Auch die fünfjährige Leni hat sich ein rosa Kleid gewünscht. Das Kleid, das ihr anprobiert wird, ist zwar nicht völlig rosa, aber immerhin passt es auf Anhieb und die Streublümchen auf weißem Grund mit dunkelroter Paspelierung vermitteln zusammen mit dem rosa gefütterten Schutenhut einen rosafarbenen Gesamteindruck. Und als Leni die Glitzerknöpfe auf dem Oberteil entdeckt, ist sie vollends zufrieden mit ihrem Spiegelbild.



„Endlich wieder Tänzelfest!“

Auf dem Heimweg fragt Leni „Wie oft muss ich jetzt noch schlafen bis zum Tänzelfest?“ Sie kann es kaum erwarten, sich bei ihrem ersten Tänzelfest als Biedermeierdämchen zeigen zu dürfen und findet den genannten Zeitraum noch ziemlich lange hin. Da geht es der Fünfjährigen sicherlich wie vielen Kaufbeurern, die dem Umzug nach zwei abstinenten Jahren richtiggehend entgegenfiebern. „Endlich wieder Tänzelfest!“