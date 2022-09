Tänzelfestverein zieht mit 28.500 verkauften Abzeichen eine positive Bilanz

Die frisch ernannten Ehrenmitglieder eingerahmt von den wiedergewählten Vorständen des Tänzelfestvereins: (v.li.) Vorstände Irmi Ernszt und Horst Lauerwald, Ehrenmitglieder Martin Schafnitzel, Karl-Heinz Graf und Gerhard Baitl, sowie Vorstand Christian Mayer. © Krusche

Kaufbeuren/Neugablonz – Das Tänzelfest 2022 hatte es in sich. Vor allem die Vorbereitungen waren alles andere als einfach. In der aktuellen Generalversammlung des Tänzelfestvereins blickte der Verein auf das Fest zurück und wählte seine Vereinsführung neu.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause für das Tänzelfest in Kaufbeuren, hatte im Juli dieses Jahres wieder das älteste historische Kinderfest Bayerns stattgefunden. Mit Musik und Tanz im Rondell am Tanzplatz, Wochenmarkt und Adlerschießen, historischem Lagerleben in der gesamten Altstadt, dem „Einzug Kaiser Maximilians“ und den anschließenden Festumzügen, sowie dem Vergnügungspark auf dem Festplatz und der Musik im Festzelt war die einwöchige Veranstaltung eine organisatorische Höchstleistung der Mitglieder des Tänzelfestvereins.

Bürgermeister Oliver Schill berichtet verwundert in seiner Grußrede im Namen der Stadt: „Bei meiner eigenen Mitarbeit beim Tänzelfest kam mir alles vor, wie ein riesiger Ameisenhaufen: jeder weiß nur einen kleinen Teil, aber alles funktioniert. Tolle Gemeinschaftsleistung!“ Auch Vorstand Horst Lauerwald ist immer noch begeistert: „In 20 Jahren, in denen ich das federführend mache, ist noch nie alles so glatt abgelaufen, wie in diesem Jahr.“



Die Vorbereitung auf das Tänzelfest 2022

Dabei sah es anfangs nicht so rosig aus, berichtete Vorstand Lauerwald. Von März bis Mai konnten wegen behördlicher Auflagen keine Tanzproben für die Kinder stattfinden. Anschließend hätte man einfach die 400 Kinder der Tanzgruppen gleich für die Umzüge aktiviert.

Trotz Zusagen von einem Münchner Sicherheitsdienst im Dezember 2021 und nochmal im März 2022 erhielt der Verein im Mai dann die Absage. Nach langen Gesprächen und Alternativen war dann doch eine Lösung gefunden worden.



Ebenfalls fand man für ausgefallene Reitlehrer nach neuer Suche dann doch Unterstützung in einem neuen Reitstall. Als Horrormeldung schlechthin, bezeichnete Lauerwald die Meldung zwölf Tage vor dem Festbeginn: „Das Rathaus bröckelt!“ Aber auch hier war man in Zusammenarbeit mit der Stadt kreativ und so wurden die angebrachten Auffangnetze an der Rathausfassade so geschickt verziert, dass dem Einzug Kaiser Maximilians nichts mehr im Wege stand. Auch hatte der Verein die Ausfallzeiten genutzt und im „Stall“ die Festwagen auf Hochglanz poliert – und sogar einige Wagen neu gebaut.



Vorständin Irmi Ernszt berichtete von erfolgreichen Auftritten der Tänzelfest-Knabenkapelle. Die seit 2017 „erlaubte“ Mischung mit Mädchen sei sehr gut angekommen. So starten in den nächsten Tagen nach der Sommerpause die Proben mit 45 Musikern, ein Drittel davon Mädchen.



Einen Hilferuf startete Irmi Ernszt für die „Kleiderkammer“, in der es nun gilt, die Kostüme, Uniformen und Hüte nach dem Einsatz bei den Umzügen wieder auf Vordermann zu bringen. Freiwillige Helferinnen und Helfer können sich beim Tänzelfest­verein unter Telefon 08341- 2828 melden.



Natürlich hatte es in den Coronazeiten 2020 und 2021 keine Einnahmen gegeben, der Verein konnte sich aber trotzdem dank zahlreicher Spenden und strengem Sparen über Wasser halten. Verbittert war Lauerwald aber über mangelnde bayerische Unterstützung: „Vom bayerischen Staat haben wir in dieser Zeit keinen Cent erhalten!“



Schatzmeister Michael Hefele konnte für 2021 ein fast ausgeglichenes Ergebnis vermelden. Für 2022 liegen noch nicht alle Zahlen vor, aber die Zahl von 28.500 verkauften Tänzelfestabzeichen 2022 im Vergleich zu 20.000 verkauften Abzeichen in früheren Jahren, deuten für Schatzmeister Hefele auf ein gutes Ergebnis für 2022 hin.



Ehrungen und Wahlen

Als treue Mitglieder für 50 Jahre Mitgliedschaft und besondere Leistungen in ihrem „Arbeitsbereich“ wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt: Martin Schafnitzel für seine Arbeit als „Stall-Chef“, Karl-Heinz Graf als „graue Eminenz im Stall“ bei den Abrechnungen und Gerhard Baitl für seine Arbeit mit der Tänzelfest-Knabenkapelle.

Bei den anschließenden Wahlen gab es keine Überraschungen. Irmi Ernszt, Horst Lauerwald und Christian Mayer wurden als Vorstände mit hoher Zustimmung wiedergewählt, ebenso wie Schatzmeister Michael Hefele und Schriftführer Markus Wittwer. Zum Abschied forderte Lauerwald die Anwesenden auf: „Bleibt dem Verein treu, es rentiert sich!“

Von Wolfgang Krusche